Украина и ее международные партнеры в ближайшее время могут придать новый импульс дипломатическим усилиям по завершению российской войны. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, дипломатия должна играть все более весомую роль в процессе поиска путей до завершения российской агрессии. В то же время Сибига подчеркнул, что достичь реального прогресса без участия Соединенных Штатов практически невозможно.

Министр назвал привлечение Вашингтона геополитической необходимостью и подтвердил, что украинская сторона поддерживает постоянный контакт с переговорной группой. Недавно президент Владимир Зеленский также провел разговор с представителями США.

Андрей Сибига отметил, что этот канал коммуникации остается активным и диалог между Киевом и Вашингтоном не прерывался. По его словам, сейчас формируется новая динамика, которая может вывести дипломатический трек на более активный уровень.

"Я рекомендую вам сейчас следить за новостями", – заявил глава МИД, фактически намекнув на возможные важные события в ближайшее время.

Сибига также подчеркнул, что Украина не принимала никаких пауз в борьбе за свои территории и справедливый мир. В то же время, по его оценке, следующий этап может включать в себя активизацию политико-дипломатической работы сразу в нескольких столицах.

Конкретных деталей о возможных договоренностях министр не раскрыл. Поэтому пока неизвестно, о каких именно шагах идет речь и когда они могут быть представлены публично.

Впрочем, его заявление свидетельствует о том, что Киев ожидает оживления международных дипломатических усилий. Особое значение в этом процессе Украина придает Соединенным Штатам.

Также издание "Комментарии" сообщало — что Россия и Украина могут договориться: Путин удивил новым заявлением о прекращении войны.



