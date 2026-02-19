Скандал навколо китайських авто: Польща закрила доступ на військові об’єкти через ризик шпигунства

Польща офіційно заборонила в’їзд автомобілів китайського виробництва на військові об’єкти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву польських Збройних сил. Рішення пояснюють потенційними ризиками витоку конфіденційної інформації через вбудовані технологічні системи сучасних транспортних засобів.

Польща заборонила в’їзд автомобілів китайського виробництва на військові об’єкти – рішення пояснили загрозами безпеці

У заяві наголошується, що під заборону підпадають не лише автомобілі китайських брендів, а й інші механічні транспортні засоби, оснащені вбудованими або додатковими пристроями для фіксації місцезнаходження, зображення або звуку. Йдеться, зокрема, про транспорт, вироблений за межами Китаю, якщо він обладнаний китайськими технологічними компонентами. Основне занепокоєння викликають бортові датчики, камери та системи передачі даних, які потенційно можуть використовуватися для збору чутливої інформації.

Водночас польські військові уточнюють, що такі транспортні засоби можуть перебувати на території захищених об’єктів лише за умови вимкнення певних функцій та застосування додаткових заходів безпеки відповідно до внутрішніх правил охорони. Окремо зазначено, що з метою мінімізації ризиків службовцям заборонено підключати службові телефони до інформаційно-розважальних систем автомобілів китайського виробництва. Це рішення спрямоване на недопущення можливого перехоплення службових даних або доступу до внутрішніх мереж.

Обмеження не поширюються на загальнодоступні військові об’єкти, зокрема лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури та гарнізонні клуби. У заяві підкреслюється, що вжиті заходи мають запобіжний характер і відповідають практиці, яку застосовують країни НАТО та інші союзники для забезпечення високих стандартів захисту оборонної інфраструктури.

На тлі цього рішення в Польщі нещодавно фіксували кілька інцидентів із безпілотниками поблизу військових частин. Зокрема, невеликий дрон було знайдено на території 2-го механізованого батальйону у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Раніше повідомлялося про падіння безпілотника на території частини у Пшасниші. За попередніми даними, один із об’єктів виявився іграшковим дроном, однак сам факт таких інцидентів посилив увагу до питань безпеки. Також 6 лютого невідомий безпілотник упав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій.

Таким чином, рішення про обмеження доступу автомобілів китайського виробництва розглядається як частина ширшої стратегії мінімізації технологічних ризиків. Польща фактично посилює контроль над цифровими та електронними компонентами, які можуть потенційно використовуватися для розвідки або збору даних, демонструючи прагнення до превентивного захисту військових об’єктів в умовах підвищеної безпекової напруги.

