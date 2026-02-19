Скандал вокруг китайских авто: Польша закрыла доступ на военные объекты из-за риска шпионажа

Польша официально запретила въезд автомобилей китайского производства на военные объекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польских вооруженных сил. Решения объясняют потенциальными рисками утечки конфиденциальной информации через встроенные технологические системы современных транспортных средств.

Польша запретила въезд автомобилей китайского производства на военные объекты – решение объяснили угрозами безопасности

В заявлении подчеркивается, что под запрет подпадают не только автомобили китайских брендов, но и другие механические транспортные средства, оснащенные встроенными или дополнительными устройствами для фиксации местоположения, изображения или звука. Речь идет, в частности, о транспорте, произведенном за пределами Китая, если он оборудован китайскими технологическими компонентами. Основную обеспокоенность вызывают бортовые датчики, камеры и системы передачи данных , которые могут использоваться для сбора чувствительной информации.

В то же время польские военные уточняют, что такие транспортные средства могут находиться на территории защищенных объектов только при отключении определенных функций и применения дополнительных мер безопасности в соответствии с внутренними правилами охраны. Отдельно отмечено, что в целях минимизации рисков служащим запрещено подключать служебные телефоны к информационно-развлекательным системам автомобилей китайского производства. Это решение направлено на недопущение возможного перехвата служебных данных или доступа к внутренним сетям.

Ограничения не распространяются на общедоступные военные объекты, в частности, больницы, клиники, библиотеки, прокуратуры и гарнизонные клубы. В заявлении подчеркивается, что предпринимаемые меры носят предупредительный характер и соответствуют практике, применяемой странами НАТО и другими союзниками для обеспечения высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры.

На фоне этого решения в Польше недавно фиксировали несколько инцидентов с беспилотниками вблизи воинских частей. В частности, небольшой дрон был найден на территории 2-го механизированного батальона в Варминско-Мазурском воеводстве. Ранее сообщалось о падении беспилотника на территории части в Пшасныше. По предварительным данным, один из объектов оказался игрушечным дроном, однако сам факт таких инцидентов усилил внимание к вопросам безопасности. Также 6 февраля неизвестный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Великой.

Таким образом, решение об ограничении доступа автомобилей китайского производства рассматривается как часть более широкой стратегии минимизации технологических рисков. Польша фактически усиливает контроль над цифровыми и электронными компонентами, которые могут потенциально использоваться для разведки или сбора данных , демонстрируя стремление к превентивной защите военных объектов в условиях повышенного напряжения безопасности.

