Політика зовнішня політика Скандал між Україною та Чехією через слова про Зеленського набирає нових обертів
Скандал між Україною та Чехією через слова про Зеленського набирає нових обертів

У Чехії заявили про порушення дипломатичних норм з боку посла України: країни обмінялися викликами дипломатів

6 січня 2026, 01:27
Автор:
Ткачова Марія

Між Україною та Чехією триває дипломатичне напруження, яке виникло після заяв чеського політика Томіо Окамури щодо українського керівництва та реакції офіційного Києва на ці слова.

Скандал між Україною та Чехією через слова про Зеленського набирає нових обертів

Між Україною та Чехією дипломатична напруга

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабиш заявив, що український посол у Празі Василь Зварич, коментуючи висловлювання Окамури, нібито вийшов за межі дипломатичних звичаїв. За словами Бабіша, чеський політик звертався насамперед до власного електорату, тоді як дипломат, на його думку, не має права повчати чеську сторону.

Прем’єр наголосив, що подібні заяви допустимі для політиків, але не для послів, чия роль полягає у підтриманні дипломатичних відносин, а не публічній критиці внутрішньополітичних процесів країни перебування.

5 січня Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ Чехії, де він провів зустріч із главою відомства. У відповідь українська сторона здійснила дзеркальний крок — до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Чехії Лубош Веселы.

У МЗС України зазначили, що такий крок є відповіддю на дії чеської сторони. У відомстві наголосили, що образливі та неприйнятні заяви окремих іноземних політиків не повинні шкодити стратегічному партнерству між Україною та Чехією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час судового засідання в Нью-Йорку дружина Ніколаса Мадуро — Сілія Флорес — з’явилася з пов’язкою на лобі. Її праве око виглядало набряклим, що одразу привернуло увагу журналістів, присутніх у залі суду.
У медіа припускають, що Флорес могла зазнати травм під час силової операції, внаслідок якої Мадуро був затриманий. Прямих підтверджень цього наразі немає.



Джерело: https://gordonua.com/news/worldnews/posol-ukrainy-narushil-diplomaticheskie-obychai-premer-chekhii-1769344.html
