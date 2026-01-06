Скандал між Україною та Чехією через слова про Зеленського набирає нових обертів

Між Україною та Чехією триває дипломатичне напруження, яке виникло після заяв чеського політика Томіо Окамури щодо українського керівництва та реакції офіційного Києва на ці слова.

Між Україною та Чехією дипломатична напруга

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабиш заявив, що український посол у Празі Василь Зварич, коментуючи висловлювання Окамури, нібито вийшов за межі дипломатичних звичаїв. За словами Бабіша, чеський політик звертався насамперед до власного електорату, тоді як дипломат, на його думку, не має права повчати чеську сторону.

Прем’єр наголосив, що подібні заяви допустимі для політиків, але не для послів, чия роль полягає у підтриманні дипломатичних відносин, а не публічній критиці внутрішньополітичних процесів країни перебування.

5 січня Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ Чехії, де він провів зустріч із главою відомства. У відповідь українська сторона здійснила дзеркальний крок — до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Чехії Лубош Веселы.

У МЗС України зазначили, що такий крок є відповіддю на дії чеської сторони. У відомстві наголосили, що образливі та неприйнятні заяви окремих іноземних політиків не повинні шкодити стратегічному партнерству між Україною та Чехією.

