logo

BTC/USD

93883

ETH/USD

3226.02

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Скандал между Украиной и Чехией из-за слов о Зеленском набирает новые обороты
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал между Украиной и Чехией из-за слов о Зеленском набирает новые обороты

В Чехии заявили о нарушении дипломатических норм со стороны посла Украины: страны обменялись вызовами дипломатов

6 января 2026, 01:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Между Украиной и Чехией продолжается дипломатическое напряжение, возникшее после заявлений чешского политика Томио Окамуры по поводу украинского руководства и реакции официального Киева на эти слова.

Скандал между Украиной и Чехией из-за слов о Зеленском набирает новые обороты

Между Украиной и Чехией дипломатическое напряжение

Премьер-министр Чехии Андрей Бабыш заявил, что украинский посол в Праге Василий Зварыч , комментируя высказывания Окамуры, якобы вышел за рамки дипломатических обычаев. По словам Бабиша, чешский политик обращался прежде всего к собственному электорату, тогда как дипломат, по его мнению, не имеет права поучать чешскую сторону.

Премьер подчеркнул, что подобные заявления допустимы для политиков, но не для послов, чья роль заключается в поддержании дипломатических отношений, а не в публичной критике внутриполитических процессов страны пребывания.

5 января Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел Чехии, где он провел встречу с главой ведомства. В ответ украинская сторона предприняла зеркальный шаг — в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Чехии Лубош Веселы .

В МИД Украины отметили, что такой шаг — ответ на действия чешской стороны. В ведомстве подчеркнули, что оскорбительные и неприемлемые заявления отдельных иностранных политиков не должны вредить стратегическому партнерству между Украиной и Чехией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время судебного заседания в Нью-Йорке жена Николаса Мадуро — Силия Флорес — появилась с повязкой на лбу. Ее правый глаз выглядел отечным, что сразу привлекло внимание журналистов, присутствовавших в зале суда.
В медиа предполагают, что Флорес могла травмироваться во время силовой операции, в результате которой Мадуро был задержан. Прямых подтверждений этого пока нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/posol-ukrainy-narushil-diplomaticheskie-obychai-premer-chekhii-1769344.html
Теги:

Новости

Все новости