Скандал между Украиной и Чехией из-за слов о Зеленском набирает новые обороты

Между Украиной и Чехией продолжается дипломатическое напряжение, возникшее после заявлений чешского политика Томио Окамуры по поводу украинского руководства и реакции официального Киева на эти слова.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабыш заявил, что украинский посол в Праге Василий Зварыч , комментируя высказывания Окамуры, якобы вышел за рамки дипломатических обычаев. По словам Бабиша, чешский политик обращался прежде всего к собственному электорату, тогда как дипломат, по его мнению, не имеет права поучать чешскую сторону.

Премьер подчеркнул, что подобные заявления допустимы для политиков, но не для послов, чья роль заключается в поддержании дипломатических отношений, а не в публичной критике внутриполитических процессов страны пребывания.

5 января Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел Чехии, где он провел встречу с главой ведомства. В ответ украинская сторона предприняла зеркальный шаг — в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Чехии Лубош Веселы .

В МИД Украины отметили, что такой шаг — ответ на действия чешской стороны. В ведомстве подчеркнули, что оскорбительные и неприемлемые заявления отдельных иностранных политиков не должны вредить стратегическому партнерству между Украиной и Чехией.

