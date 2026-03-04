Сирія масово перекидає ракети й тисячі солдатів до кордону: на Близькому Сході зростає нова напруга

Сирія розпочала масштабне посилення військової присутності вздовж кордону з Ліваном, перекинувши тисячі солдатів, бронетехніку та реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька сирійських та ліванських джерел.

Ракетні системи “Град” і “Катюша” вже на позиціях: Дамаск укріплює рубежі біля Лівану

За інформацією агентства, до прикордонних районів були перекинуті підрозділи 52-ї та 84-ї дивізій сирійської армії. Військові зосередилися переважно у західній частині провінції Хомс, а також на південь від прибережного регіону Тартус.

Разом із піхотою на позиції виведено бронетехніку, артилерію та реактивні системи залпового вогню “Град” і “Катюша”. Ці системи здатні накривати великі площі ракетним вогнем і використовуються для швидкого реагування на масовані атаки або прориви.

Офіційна позиція Дамаска

У сирійській владі наполягають, що йдеться виключно про оборонні заходи. Представник сирійських сил безпеки заявив, що країна не планує військових операцій проти сусідів, але готова реагувати на будь-які загрози.

За словами посадовця, посилення кордону є частиною системи стримування можливих атак.

“Сирія не має наміру розпочинати бойові дії проти жодної сусідньої держави. Але вона готова впоратися з будь-якою загрозою своїй безпеці або безпеці партнерів”, – зазначив співрозмовник.

Сирійська сторона також офіційно поінформувала ліванську владу про розміщення ракетних систем у гірських районах уздовж кордону, назвавши це “захисним механізмом”.

Чому саме зараз посилюють кордон

Військові джерела пояснюють, що головною метою операції є контроль нестабільної прикордонної зони, де традиційно діють контрабандистські мережі та різні збройні угруповання.

Зокрема, сирійська армія намагається: перекрити канали контрабанди наркотиків, зупинити нелегальний обіг зброї, запобігти проникненню бойовиків на територію країни.

Особливу увагу приділяють діяльності ліванського шиїтського угруповання Hezbollah, яке має значний військовий вплив у прикордонних районах.

За словами військових джерел, Дамаск побоюється, що окремі бойові групи можуть використати хаотичну ситуацію в регіоні для проникнення на сирійську територію.

Напружена ситуація у Лівані

Зміцнення сирійського кордону відбувається на тлі серйозної гуманітарної та безпекової кризи в самому Лівані.

Через постійні ізраїльські удари по південних регіонах країни та передмістях Бейрута тисячі людей змушені залишати свої домівки. Частина цивільного населення переміщується у напрямку сирійського кордону.

Це створює додатковий тиск на прикордонні райони Сирії, де вже існують проблеми з безпекою та контролем території.

Європейські та ліванські посадовці висловлюють занепокоєння

Попри заяви Дамаска про оборонний характер операції, концентрація військ викликає занепокоєння серед дипломатів і регіональних спостерігачів.

Європейські та ліванські посадовці звертають увагу на історичний контекст. Сирія майже три десятиліття утримувала значний військовий контингент у Лівані, аж до 2005 року, коли під міжнародним тиском сирійські війська були виведені.

Саме тому будь-яке масштабне нарощування сирійських сил біля кордону сприймається як потенційний фактор дестабілізації.

Регіон на межі нової ескалації

Експерти зазначають, що Близький Схід нині переживає один із найнапруженіших періодів за останні роки. Військові конфлікти, політичні кризи та гуманітарні катастрофи формують складну безпекову ситуацію.

На цьому тлі будь-яке переміщення великих військових сил може швидко підвищити рівень напруженості у регіоні.

Поки що Сирія наполягає, що її дії мають виключно оборонний характер. Однак аналітики попереджають: у такому нестабільному середовищі навіть превентивні заходи можуть призвести до нових конфліктів або непередбачуваних інцидентів.

