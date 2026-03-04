Сирия массово опрокидывает ракеты и тысячи солдат к границе: на Ближнем Востоке растет новое напряжение

Сирия начала масштабное усиление военного присутствия вдоль границы с Ливаном, опрокинув тысячи солдат, бронетехнику и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько сирийских и ливанских источников.

Ракетные системы "Град" и "Катюша" уже на позициях: Дамаск укрепляет рубежи у Ливана

По информации агентства, в приграничные районы были переброшены подразделения 52-й и 84-й дивизий сирийской армии . Военные сосредоточились преимущественно в западной части провинции Хомс, а также к югу от прибрежного региона Тартус.

Вместе с пехотой на позиции выведена бронетехника, артиллерия и реактивные системы залпового огня "Град" и "Катюша" . Эти системы способны накрывать большие площади ракетным огнем и используются для быстрого реагирования на массированные атаки или прорывы.

Официальная позиция Дамаска

В сирийских властях настаивают, что речь идет исключительно об оборонных мерах. Представитель сирийских сил безопасности заявил, что страна не планирует военные операции против соседей , но готова реагировать на какие-либо угрозы.

По словам чиновника, усиление границы является частью системы сдерживания возможных атак.

"Сирия не намерена начинать боевые действия против ни одного соседнего государства. Но она готова справиться с какой-либо угрозой своей безопасности или безопасности партнеров", — отметил собеседник.

Сирийская сторона также официально проинформировала ливанские власти о размещении ракетных систем в горных районах вдоль границы, назвав это "защитным механизмом" .

Почему именно сейчас усиливают границу

Военные источники объясняют, что главной целью операции является контроль нестабильной приграничной зоны , где традиционно действуют контрабандистские сети и разные вооруженные группировки.

В частности, сирийская армия пытается: перекрыть каналы контрабанды наркотиков, остановить нелегальное обращение оружия, предотвратить проникновение боевиков на территорию страны.

Особое внимание уделяется деятельности ливанской шиитской группировки Hezbollah , которая имеет значительное военное влияние в приграничных районах.

По словам военных источников, Дамаск опасается, что отдельные боевые группы могут использовать хаотическую ситуацию в регионе для проникновения на сирийскую территорию.

Напряженная ситуация в Ливане

Укрепление сирийской границы происходит на фоне серьезного гуманитарного и кризиса безопасности в самом Ливане.

Из — за постоянных израильских ударов по южным регионам страны и пригородам Бейрута тысячи людей вынуждены покидать свои дома . Часть гражданского населения перемещается в направлении сирийской границы.

Это создает дополнительное давление на приграничные районы Сирии, где уже есть проблемы с безопасностью и контролем территории.

Европейские и ливанские чиновники выражают обеспокоенность

Несмотря на заявления Дамаска об оборонном характере операции, концентрация войск вызывает беспокойство среди дипломатов и региональных наблюдателей.

Европейские и ливанские должностные лица обращают внимание на исторический контекст. Сирия почти три десятилетия содержала значительный военный контингент в Ливане вплоть до 2005 года, когда под международным давлением сирийские войска были выведены.

Именно поэтому любое масштабное наращивание сирийских сил у границы рассматривается как потенциальный фактор дестабилизации.

Регион на грани новой эскалации

Эксперты отмечают, что Ближний Восток переживает один из самых напряженных периодов за последние годы. Военные конфликты, политические кризисы и гуманитарные катастрофы формируют сложную ситуацию в сфере безопасности.

На этом фоне любое перемещение крупных военных сил может быстро повысить уровень напряженности в регионе .

Пока что Сирия настаивает, что ее действия носят исключительно оборонительный характер. Однако аналитики предупреждают: в такой нестабильной среде даже превентивные меры могут привести к новым конфликтам или непредсказуемым инцидентам.

