Сибіга попередив Європу про приховану війну Росії: що пропонує зробити Київ

Росія вже веде проти Європи активну війну в сірій зоні, хоча офіційно може цього не визнавати. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, закликавши європейські уряди перейти до рішучих дій.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, йдеться про цілу серію інцидентів: від передбачуваних диверсій та дій проти оборонних підприємств у країнах ЄС до вербувань, кібератак, глушення GPS, пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі та порушень повітряного простору НАТО російськими безпілотниками та ракетами.

Сібіга також згадав інформаційні кампанії та інші дії, які, за його оцінкою, є елементами єдиної стратегії Москви. Міністр закликав європейські країни сприймати те, що відбувається, не як окремі епізоди, а як частини ширшої кампанії.

Він нагадав, що перед російською агресією проти України у 2014 та 2022 роках також використовувалися інструменти тиску, спрямовані на розкол суспільства, ослаблення опору та підготовку умов для подальших воєнних дій.

Андрій Сибіга запропонував європейським урядам зосередитись на трьох напрямках. Перше – максимально скоротити необов'язковий в'їзд громадян Росії до ЄС та заборонити в'їзд російським комбатантам.

Друге – посилити економічний тиск на Москву. Глава МЗС виступив за торгове ембарго, посилення санкцій та припинення енергетичних проектів з Росією, включаючи співпрацю в атомній сфері.

Третій напрямок – демонтаж російських мереж впливу у Європі. Сібіга пропонує закрити структури "Росспівробітництва" та "російські будинки", обмежити пов'язані з Москвою культурні та наукові обміни, а також протидіяти російській пропаганді.

За словами міністра, перед Європою фактично стоїть вибір: дозволити Росії добиватися своєї мети через гібридний тиск або продемонструвати готовність захищати власну безпеку.

Україна, заявив Сібіга, нагромадила значний досвід протидії російським загрозам і готова передавати його європейським партнерам.

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