Сибига предупредил Европу о скрытой войне России: что предлагает сделать Киев

Россия уже ведет против Европы активную войну в "серой зоне", хотя официально может этого не признавать. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, призвав европейские правительства перейти к решительным действиям.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, речь идет о целой серии инцидентов: от предполагаемых диверсий и действий против оборонных предприятий в странах ЕС до вербовок, кибератак, глушения GPS, повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море и нарушений воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и ракетами.

Сибига также упомянул информационные кампании и другие действия, которые, по его оценке, являются элементами единой стратегии Москвы. Министр призвал европейские страны воспринимать происходящее не как отдельные эпизоды, а как части более широкой кампании.

Он напомнил, что перед российской агрессией против Украины в 2014 и 2022 годах также использовались инструменты давления, направленные на раскол общества, ослабление сопротивления и подготовку условий для дальнейших военных действий.

Андрей Сибига предложил европейским правительствам сосредоточиться на трех направлениях. Первое – максимально сократить необязательный въезд граждан России в ЕС и запретить въезд российским комбатантам.

Второе – усилить экономическое давление на Москву. Глава МИД выступил за торговое эмбарго, ужесточение санкций и прекращение энергетических проектов с Россией, включая сотрудничество в атомной сфере.

Третье направление – демонтаж российских сетей влияния в Европе. Сибига предлагает закрыть структуры "Россотрудничества" и "российские дома", ограничить связанные с Москвой культурные и научные обмены, а также противодействовать российской пропаганде.

По словам министра, перед Европой фактически стоит выбор: позволить России добиваться своих целей через гибридное давление или продемонстрировать готовность защищать собственную безопасность.

Украина, заявил Сибига, накопила значительный опыт противодействия российским угрозам и готова передавать его европейским партнерам.

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