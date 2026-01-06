Сибіга поговорив із чеським міністром про скандальні заяви спікера тамтешнього парламенту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із главою МЗС Чехії Петром Мацінкою питання двосторонньої співпраці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Йшлося також про нещодавній скандал із антиукраїнськими заявами спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Про це у Facebook повідомила пресслужба українського МЗС.

Сибіга, зокрема, привітав колегу з призначенням на нову посаду. Міністр також подякував Чехії за політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку України.

"Ми обговорили наші двосторонні відносини. Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства. Україна і Чехія є справжніми друзями і союзниками", — зазначив Сибіга.

Глава українського МЗС також поінформував Мацінку про велику зацікавленість України в подальшій співпраці з Чехією, зокрема, у сфері оборони, а також про участь Чехії у відновленні України.

Окрім того, йшлося про ситуацію на полі бою та російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

"Ми обговорили останні мирні зусилля і погодилися, що немає альтернативи примусу Росії якнайшвидше припинити свою агресію", — наголосив Сибіга.

Український міністр запросив чеського колегу відвідати Україну. Мацінка пообіцяв, що приїде в найближчому майбутньому.

Як повідомляв портал "Коментарі", опозиційні сили в Чехії ініціюють процедуру голосування в Палаті депутатів щодо усунення з посади її спікера Томіо Окамури. Підставою для цього стало його новорічне звернення, у якому пролунали образливі та скандальні заяви на адресу України.

У новорічному зверненні Томіо Окамура виступив проти фінансування військової допомоги за кордоном, зокрема підтримки України. Він також розкритикував Захід, заявивши, що союзники Києва нібито отримують прибутки від виробництва та продажу озброєння. Окрім цього, спікер парламенту назвав президента України Володимира Зеленського та його оточення "хунтою", поставивши під сумнів легітимність української влади.