Сибига поговорил с чешским министром о скандальных заявлениях спикера тамошнего парламента

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой МИД Чехии Петром Мацинкой вопросы двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Речь шла также о недавнем скандале с антиукраинскими заявлениями спикера чешского парламента Томио Окамуры. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба украинского МИД.

Сибига, в частности, поздравил коллегу с назначением на новую должность. Министр также поблагодарил Чехию за политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.

"Мы обсудили наши двусторонние отношения. Мы договорились пролистать страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства. Украина и Чехия являются настоящими друзьями и союзниками", — отметил Сибига.

Глава украинского МИД также проинформировал Мацинку о большом интересе Украины к дальнейшему сотрудничеству с Чехией, в частности, в сфере обороны, а также об участии Чехии в восстановлении Украины.

Кроме того, речь шла о ситуации на поле боя и российских ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

"Мы обсудили последние мирные усилия и согласились, что нет альтернативы принуждению России как можно быстрее прекратить свою агрессию", — подчеркнул Сибига.

Украинский министр пригласил чешского коллегу посетить Украину. Мацинка пообещал, что приедет в ближайшем будущем.

Как сообщал портал "Комментарии", оппозиционные силы в Чехии инициируют процедуру голосования в Палате депутатов об отстранении от должности ее спикера Томио Окамуры. Основанием для этого стало его новогоднее обращение, в котором прозвучали оскорбительные и скандальные заявления об Украине.

В новогоднем обращении Томио Окамура выступил против финансирования военной помощи за рубежом, в частности, поддержки Украины. Он также раскритиковал Запад, заявив, что союзники Киева якобы получают доходы от производства и продажи вооружения. Кроме этого, спикер парламента назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой", подвергнув сомнению легитимность украинской власти.