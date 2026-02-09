Сибіга назвав умови зупинки війни з Росією: до чого тут Трамп

Лише президент США Дональд Трамп здатен зупинити російсько-українську війну, а для завершення мирних переговорів необхідна особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Reuters.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами очільника МЗС, Київ прагне пришвидшити зусилля з припинення чотирирічної повномасштабної війни та використати нинішній переговорний імпульс за посередництва США, поки на процес не почали впливати внутрішньополітичні чинники у Сполучених Штатах, зокрема кампанія перед проміжними виборами до Конгресу в листопаді.

"Тільки Трамп може зупинити війну", — наголосив Сибіга.

Він зазначив, що з 20 пунктів проєкту мирного плану наразі залишилося лише кілька невирішених. Водночас саме вони є найбільш чутливими.

"Найскладніші питання мають бути розглянуті на рівні лідерів", — підкреслив міністр.

Йдеться, зокрема, про територіальні вимоги. Росія наполягає на відступі України з решти Донецької області, тоді як Київ категорично відкидає такі умови. Також Україна вимагає повернення контролю над Запорізькою атомною електростанцією, що перебуває під російською окупацією.

Сибіга наголосив, що будь-яке рішення про визнання суверенітету Росії над Кримом чи Донбасом буде юридично нікчемним.

"Ми ніколи цього не визнаємо. Це питання принципу та міжнародного права", — заявив він.

Попри відсутність прориву на переговорах в Абу-Дабі, сторони завершили обмін військовополоненими. США вже запропонували новий раунд переговорів у Маямі, на що Україна погодилася, підтвердивши готовність прискорити мирний процес.

