Сибига назвал условия остановки войны с Россией: при чем здесь Трамп

Только президент США Дональд Трамп способен остановить российско-украинскую войну, а для завершения мирных переговоров необходима личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Reuters.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, Киев стремится ускорить усилия по прекращению четырехлетней полномасштабной войны и использовать нынешний переговорный импульс при посредничестве США, пока на процесс не начали влиять внутриполитические факторы в Соединенных Штатах, в частности, кампания перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.

"Только Трамп может остановить войну", — подчеркнул Сибига.

Он отметил, что из 20 пунктов проекта мирного плана осталось всего несколько нерешенных. В то же время именно они наиболее чувствительны.

"Самые сложные вопросы должны быть рассмотрены на уровне лидеров", – подчеркнул министр.

Речь идет, в частности, о территориальных требованиях. Россия настаивает на отступлении Украины из остальной Донецкой области, тогда как Киев категорически отвергает такие условия. Также Украина требует возвращения контроля над находящейся под российской оккупацией Запорожской атомной электростанцией.

Сибига подчеркнул, что любое решение о признании суверенитета России над Крымом или Донбассом будет юридически ничтожным.

"Мы никогда этого не признаем. Это вопрос принципа и международного права", — заявил он.

Несмотря на отсутствие прорыва на переговорах в Абу-Даби, стороны завершили обмен военнопленными. США уже предложили новый раунд переговоров в Майами, на что Украина согласилась, подтвердив готовность ускорить мирный процесс.

