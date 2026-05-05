Сибіга назвав дату, коли Україна готова закінчити війну, звернувшись із важливим посланням до світу

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що оголошений президентом Володимиром Зеленським режим тиші з 5 на 6 травня – це пропозиція закінчити війну. І ця дата покаже, чого насправді хоче Кремль. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту міністра у соцмережі Х.

Топ-дипломат України наголосив, що світ не може чекати на "паради" або "свята". Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може це зробити вже в ніч з 5 на 6 травня.

"Україна готова: опівночі з 5 по 6 травня. Це серйозна пропозиція про припинення війни та перехід до дипломатії", — написав глава МЗС.

Міністр додав, що просить усіх партнерів України, усі миролюбні держави та всі штаб-квартири міжнародних організацій підтримувати цей заклик до зупинення бойових дій.

Підсумовуючи, Андрій Сибіга підкреслив, що в цей період стане зрозумілим, що насправді потрібно Росії.

"6 травня покаже, наскільки серйозними є наміри Москви і чого вона насправді хоче — миру або військових парадів", — заявив міністр.

Також видання "Коментарі" повідомляло – більшість українців не підтримують ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо короткострокового перемир'я, прив'язаного до 9 травня, і наполягають на тривалому припиненні вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування Active Group.

Згідно з дослідженням Active Group, 66,8% українців вважають, що Україна має вимагати довгострокового світу, а не погоджуватися на тимчасову паузу на 9 травня. Лише 25% опитаних припускаються можливості короткого перемир'я, ще 8,4% не визначилися з відповіддю на пропозицію Путіна.



