Сибіга назвав дату, коли Україна готова закінчити війну, звернувшись із важливим посланням до світу
НОВИНИ

Сибіга назвав дату, коли Україна готова закінчити війну, звернувшись із важливим посланням до світу

Андрій Сибіга заявив, що настає час, який покаже реальне бажання чи небажання Росії закінчувати війну

5 травня 2026, 07:29
Кравцев Сергей

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що оголошений президентом Володимиром Зеленським режим тиші з 5 на 6 травня – це пропозиція закінчити війну. І ця дата покаже, чого насправді хоче Кремль. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту міністра у соцмережі Х.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат України наголосив, що світ не може чекати на "паради" або "свята". Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може це зробити вже в ніч з 5 на 6 травня.

"Україна готова: опівночі з 5 по 6 травня. Це серйозна пропозиція про припинення війни та перехід до дипломатії", — написав глава МЗС.

Міністр додав, що просить усіх партнерів України, усі миролюбні держави та всі штаб-квартири міжнародних організацій підтримувати цей заклик до зупинення бойових дій.

Підсумовуючи, Андрій Сибіга підкреслив, що в цей період стане зрозумілим, що насправді потрібно Росії.

"6 травня покаже, наскільки серйозними є наміри Москви і чого вона насправді хоче — миру або військових парадів", — заявив міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна йде на дзеркальні дії з перемир'ям: який козир Київ хоче вибити у Путіна.

Також видання "Коментарі" повідомляло – більшість українців не підтримують ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо короткострокового перемир'я, прив'язаного до 9 травня, і наполягають на тривалому припиненні вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування Active Group.

Згідно з дослідженням Active Group, 66,8% українців вважають, що Україна має вимагати довгострокового світу, а не погоджуватися на тимчасову паузу на 9 травня. Лише 25% опитаних припускаються можливості короткого перемир'я, ще 8,4% не визначилися з відповіддю на пропозицію Путіна.




Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2051383359578743296
