Сибіга назвав дату, коли Україна готова закінчити війну, звернувшись із важливим посланням до світу

Кравцев Сергей
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що оголошений президентом Володимиром Зеленським режим тиші з 5 на 6 травня – це пропозиція закінчити війну. І ця дата покаже, чого насправді хоче Кремль. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту міністра у соцмережі Х.
Андрій Сибіга.
Топ-дипломат України наголосив, що світ не може чекати на "паради" або "свята". Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може це зробити вже в ніч з 5 на 6 травня.
Міністр додав, що просить усіх партнерів України, усі миролюбні держави та всі штаб-квартири міжнародних організацій підтримувати цей заклик до зупинення бойових дій.
Підсумовуючи, Андрій Сибіга підкреслив, що в цей період стане зрозумілим, що насправді потрібно Росії.
Також видання "Коментарі" повідомляло – більшість українців не підтримують ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо короткострокового перемир'я, прив'язаного до 9 травня, і наполягають на тривалому припиненні вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування Active Group.
Згідно з дослідженням Active Group, 66,8% українців вважають, що Україна має вимагати довгострокового світу, а не погоджуватися на тимчасову паузу на 9 травня. Лише 25% опитаних припускаються можливості короткого перемир'я, ще 8,4% не визначилися з відповіддю на пропозицію Путіна.