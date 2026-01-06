Шість документів, які можуть зупинити війну

Україна разом із міжнародними партнерами перебуває на фінальній стадії узгодження пакета з шести–семи стратегічних документів, які стосуються припинення вогню та післявоєнного врегулювання. Про це повідомляють європейські дипломати, залучені до процесу перемовин.

Документи, від яких залежить мир в Україні

Серед напрацьованих матеріалів — масштабний 20-пунктовий мирний план, який готувався спільно з європейськими та американськими партнерами. Окрім цього, окремі документи присвячені майбутнім гарантіям безпеки для України, а також довгостроковому економічному розвитку країни після завершення війни.

Наголошується, що всі документи мають бути підписані всіма сторонами процесу, включно з Росією. Саме це розглядається як ключова умова реалізації домовленостей.

Паралельно відбувається робота в межах так званої Коаліції охочих. На черговому засіданні учасники коаліції мають намір досягти домовленостей одразу за п’ятьма базовими напрямками. Йдеться про механізми міжнародного моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною, подальшу військову підтримку Збройних сил України, а також можливе розміщення багатонаціональних сил підтримки на території України після завершення бойових дій.

Окремим пунктом обговорюється зобов’язання партнерів надати негайну допомогу Києву у разі порушення режиму тиші з боку Москви. Також розглядається формат довгострокових оборонних угод, які мають закріпити співпрацю України з союзниками на роки вперед.

У дипломатичних колах зазначають, що йдеться не лише про припинення активної фази війни, а про формування нової архітектури безпеки для України та регіону загалом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналіст Дмитро Гордон публічно розніс шоумена Євгена Кошового після появи його спільного фото з блогером Володимиром Петровим, відомим за ютуб-каналом "Ісландія". За словами Гордона, така публічна демонстрація є серйозною репутаційною помилкою в умовах війни.