Головна Новини Політика зовнішня політика Шість документів, які можуть зупинити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Шість документів, які можуть зупинити війну

Україна та її союзники наближаються до узгодження пакета ключових документів щодо припинення війни та післявоєнного устрою

6 січня 2026, 15:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Україна разом із міжнародними партнерами перебуває на фінальній стадії узгодження пакета з шести–семи стратегічних документів, які стосуються припинення вогню та післявоєнного врегулювання. Про це повідомляють європейські дипломати, залучені до процесу перемовин.

Шість документів, які можуть зупинити війну

Документи, від яких залежить мир в Україні

Серед напрацьованих матеріалів — масштабний 20-пунктовий мирний план, який готувався спільно з європейськими та американськими партнерами. Окрім цього, окремі документи присвячені майбутнім гарантіям безпеки для України, а також довгостроковому економічному розвитку країни після завершення війни.

Наголошується, що всі документи мають бути підписані всіма сторонами процесу, включно з Росією. Саме це розглядається як ключова умова реалізації домовленостей.

Паралельно відбувається робота в межах так званої Коаліції охочих. На черговому засіданні учасники коаліції мають намір досягти домовленостей одразу за п’ятьма базовими напрямками. Йдеться про механізми міжнародного моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною, подальшу військову підтримку Збройних сил України, а також можливе розміщення багатонаціональних сил підтримки на території України після завершення бойових дій.

Окремим пунктом обговорюється зобов’язання партнерів надати негайну допомогу Києву у разі порушення режиму тиші з боку Москви. Також розглядається формат довгострокових оборонних угод, які мають закріпити співпрацю України з союзниками на роки вперед.

У дипломатичних колах зазначають, що йдеться не лише про припинення активної фази війни, а про формування нової архітектури безпеки для України та регіону загалом.

Джерело: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/europe-hugs-america-close-despite-greenland-fears/
