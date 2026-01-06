Шесть документов, которые могут остановить войну

Украина вместе с международными партнерами находится на финальной стадии согласования пакета из шести-семи стратегических документов, касающихся прекращения огня и послевоенного урегулирования. Об этом сообщают европейские дипломаты, вовлеченные в процесс переговоров.

Документы, от которых зависит мир в Украине

Среди наработанных материалов – масштабный 20-точечный мирный план, который готовился совместно с европейскими и американскими партнерами. Кроме того, отдельные документы посвящены будущим гарантиям безопасности для Украины, а также долгосрочному экономическому развитию страны после завершения войны.

Отмечается, что все документы должны быть подписаны всеми сторонами процесса, включая Россию. Именно это рассматривается как ключевое условие реализации договоренностей.

Параллельно проходит работа в рамках так называемой Коалиции желающих. На очередном заседании участники коалиции намерены достичь договоренностей сразу по пяти базовым направлениям. Речь идет о механизмах международного мониторинга режима прекращения огня между Россией и Украиной, дальнейшей военной поддержке Вооруженных сил Украины, а также возможном размещении многонациональных сил поддержки на территории Украины после завершения боевых действий.

Отдельным пунктом обсуждается обязательство партнеров оказать немедленную помощь Киеву в случае нарушения режима тишины со стороны Москвы. Также рассматривается формат долгосрочных оборонных соглашений, которые должны укрепить сотрудничество Украины с союзниками на годы вперед.

В дипломатических кругах отмечают, что речь идет не только о прекращении активной фазы войны, но и о формировании новой архитектуры безопасности для Украины и региона в целом.

