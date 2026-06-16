Саміт G7: Зеленський назвав основні приорітерти на переговорах для України

Президент України Володимир Зеленський провів перші важливі багатосторонні переговори у межах міжнародного саміту "Групи семи" (G7). Глава держави зустрівся із лідерами провідних демократій світу, щоб скоординувати спільні кроки для завершення російської агресії.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Zelenskiy / Official

"Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністру Канади Марку Карні, Федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, Президенту США Дональду Трампу, Прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі, Президенту Європейської ради Антоніу Кошті, Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за участь", — написав український лідер, висловивши вдячність партнерам за запропоновані дієві механізми.

Під час зустрічі сторони сфокусувалися на нагальних потребах нашої держави. Головними завданнями на найближчий час визначено нарощування постачань боєприпасів для протиповітряної оборони, передачу ліцензій на їхнє виготовлення безпосередньо в Україні, формування оборонно-енергетичного пакету на холодну пору року, а також посилення санкційного та політичного впливу на агресора.

"Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи", — акцентував увагу Президент, підкресливши готовність Вашингтона гарантувати фінансову та логістичну підстраховку задекларованих цілей.

Володимир Зеленський резюмував, що тепер першочерговим завданням для союзників є перехід від слів до реальних дій, оскільки ворог повинен чітко зрозуміти безперспективність своєї політики.

"Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано, — підсумував глава держави. — Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою".

Наприкінці свого звернення Президент України щиро подякував усій міжнародній спільноті, яка продовжує надавати неоціненну допомогу українському народу у боротьбі за свободу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дональд Трамп навів шокуючу статистику втрат, зазначивши, що лише протягом минулого місяця сумарна кількість загиблих і поранених бійців з обох боків сягнула 35 тисяч осіб.

"Це божевілля, що там відбувається, — емоційно підкреслив президент США, висловлюючи занепокоєння масштабами кровопролиття. — Вони просто продовжують боротися, втрачають солдатів. Вони втрачають так багато солдатів".



