Саміт G7: Зеленський назвав основні приорітерти на переговорах для України

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський провів перші важливі багатосторонні переговори у межах міжнародного саміту "Групи семи" (G7). Глава держави зустрівся із лідерами провідних демократій світу, щоб скоординувати спільні кроки для завершення російської агресії.
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Zelenskiy / Official
Під час зустрічі сторони сфокусувалися на нагальних потребах нашої держави. Головними завданнями на найближчий час визначено нарощування постачань боєприпасів для протиповітряної оборони, передачу ліцензій на їхнє виготовлення безпосередньо в Україні, формування оборонно-енергетичного пакету на холодну пору року, а також посилення санкційного та політичного впливу на агресора.
Володимир Зеленський резюмував, що тепер першочерговим завданням для союзників є перехід від слів до реальних дій, оскільки ворог повинен чітко зрозуміти безперспективність своєї політики.
Наприкінці свого звернення Президент України щиро подякував усій міжнародній спільноті, яка продовжує надавати неоціненну допомогу українському народу у боротьбі за свободу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дональд Трамп навів шокуючу статистику втрат, зазначивши, що лише протягом минулого місяця сумарна кількість загиблих і поранених бійців з обох боків сягнула 35 тисяч осіб.
"Це божевілля, що там відбувається, — емоційно
підкреслив президент США, висловлюючи занепокоєння масштабами кровопролиття. —
Вони просто продовжують боротися, втрачають солдатів. Вони втрачають так багато
солдатів".