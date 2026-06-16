Саммит G7: Зеленский назвал основные приоритеры на переговорах для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые важные многосторонние переговоры в рамках международного саммита "Группы семи" (G7). Глава государства встретился с лидерами ведущих демократий мира, чтобы скоординировать общие шаги по завершению российской агрессии.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Zelenskiy / Official

"Благодарю Президента Франции Эмманюэля Макрона, Премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Председателя Совета министров Италии Джордже Мелони, Премьер-министра Канады Марка Карни, Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, Президента США Дональда Трампа, Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, Президента Европейского совета Антониу Кошту, Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за участие", — написал украинский лидер, выразив благодарность партнерам за предложенные действенные механизмы.

Во время встречи стороны сфокусировались на неотложных нуждах нашего государства. Главными задачами на ближайшее время определено наращивание поставок боеприпасов для противовоздушной обороны, передача лицензий на их изготовление непосредственно в Украине, формирование оборонно-энергетического пакета на холодное время года, а также усиление санкционного и политического влияния на агрессора.

"Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы", — отметил Президент, подчеркнув готовность Вашингтона гарантировать финансовую и логистическую подстраховку задекларированных целей.

Владимир Зеленский резюмировал, что теперь первоочередной задачей для союзников является переход от слов к реальным действиям, поскольку враг должен ясно понять бесперспективность своей политики.

"Ключевое – чтобы все обсужденное было реализовано, – подытожил глава государства. — Россия должна понять, что ее война никогда не станет нормой".

В конце своего обращения Президент Украины искренне поблагодарил все международное сообщество, которое продолжает оказывать неоценимую помощь украинскому народу в борьбе за свободу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп привел шокирующую статистику потерь, отметив, что только в течение прошлого месяца суммарное количество погибших и раненых бойцов с обеих сторон достигло 35 тысяч человек.

"Это безумие, что там происходит, — эмоционально подчеркнул президент США, выражая обеспокоенность масштабами кровопролития. — Они просто продолжают бороться, теряют солдат. Они теряют так много солдат".



