Саммит G7: Зеленский назвал основные приоритеры на переговорах для Украины

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский провел первые важные многосторонние переговоры в рамках международного саммита "Группы семи" (G7). Глава государства встретился с лидерами ведущих демократий мира, чтобы скоординировать общие шаги по завершению российской агрессии.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Zelenskiy / Official
Во время встречи стороны сфокусировались на неотложных нуждах нашего государства. Главными задачами на ближайшее время определено наращивание поставок боеприпасов для противовоздушной обороны, передача лицензий на их изготовление непосредственно в Украине, формирование оборонно-энергетического пакета на холодное время года, а также усиление санкционного и политического влияния на агрессора.
Владимир Зеленский резюмировал, что теперь первоочередной задачей для союзников является переход от слов к реальным действиям, поскольку враг должен ясно понять бесперспективность своей политики.
В конце своего обращения Президент Украины искренне поблагодарил все международное сообщество, которое продолжает оказывать неоценимую помощь украинскому народу в борьбе за свободу.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп привел шокирующую статистику потерь, отметив, что только в течение прошлого месяца суммарное количество погибших и раненых бойцов с обеих сторон достигло 35 тысяч человек.
"Это безумие, что там происходит, — эмоционально подчеркнул президент США, выражая обеспокоенность масштабами кровопролития. — Они просто продолжают бороться, теряют солдат. Они теряют так много солдат".