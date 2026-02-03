Російській мові — кінець: Франція вперше за 50 років демонстративно відмовляється від її вивчення

У Франції відбувається подія, яку вже називають історичною: вперше за останні 50 років держава повністю відмовляється від набору викладачів російської мови для середньої школи. У 2026 році не буде відкрито жодної вакансії — ні в державних, ні в приватних навчальних закладах.

Франція згортає викладання російської мови — жодного нового вчителя у школах

Про це повідомляє Euronews. За даними видання, уряд Франції вирішив не включати російську мову до жодного з конкурсів на підготовку вчителів — ані до CAPES (національного іспиту для викладачів середньої ланки), ані до престижнішої agrégation. Фактично йдеться про повне згортання державної підтримки цього предмета.

Ще донедавна російську мову у Франції викладали від коледжів, де навчаються діти з 11 років, і аж до університетів. Тепер же Міністерство освіти офіційно підтвердило: держава "не буде продовжувати відкривати конкурсні іспити для найму вчителів" російської мови. Причина — "зниження привабливості предмета" та ситуація, коли протягом кількох років "набір перевищував реальний попит".

Рішення викликало гостру реакцію з боку професійних асоціацій. Французька асоціація русистів назвала ситуацію "безпрецедентною" та звернулася з відкритим листом до президента Еммануеля Макрона. Її представники попереджають: відмова від російської мови може призвести до втрати експертних знань про Росію та скорочення академічних досліджень у цій сфері.

Втім, цифри говорять самі за себе. На початок 2024 навчального року російську мову у французьких середніх школах вивчали лише близько 10 тисяч учнів — мізерна кількість для країни з десятками мільйонів населення. Кількість кандидатів на посади вчителів також стрімко падала: 71 у 2023 році, 64 у 2024-му і лише 52 у 2025-му.

На цьому тлі російська сторона вже заявляє про "утиски" та "політизацію освіти". У прокремлівських медіа з’являються заголовки про "кінець російської мови у Франції" та "відмову Європи від культурного діалогу".

Франція ж, схоже, робить свідомий вибір. На тлі війни Росії проти України, падіння інтересу до російської культури та перегляду гуманітарних пріоритетів Париж фактично сигналізує: російська мова більше не є стратегічною для майбутнього французької освіти.

Це рішення може стати прецедентом і для інших країн Європи — як символ того, що культурна та мовна політика також є інструментом ціннісної позиції.

