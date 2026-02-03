Во Франции происходит событие, которое уже называют историческим: впервые за последние 50 лет государство полностью отказывается от набора преподавателей русского языка для средней школы. В 2026 году не будет открыта никакая вакансия — ни в государственных, ни в частных учебных заведениях.

Франция сворачивает преподавание русского языка — ни одного учителя в школах

Об этом сообщает Euronews. По данным издания, правительство Франции решило не включать русский язык ни в один из конкурсов на подготовку учителей — ни в CAPES (национальный экзамен для преподавателей среднего звена), ни в более престижную agregation. Фактически речь идет о полном сворачивании государственной поддержки этого предмета.

Еще недавно русский язык во Франции преподавали от колледжей, где учатся дети с 11 лет, и вплоть до университетов. Теперь же Министерство образования официально подтвердило: государство "не будет продолжать открывать конкурсные экзамены по найму учителей" русского языка. Причина — "снижение привлекательности предмета" и ситуация, когда несколько лет "набор превышал реальный спрос".

Решение вызвало острую реакцию со стороны профессиональных ассоциаций. Французская ассоциация русистов назвала ситуацию "беспрецедентной" и обратилась с открытым письмом к президенту Эммануэлю Макрону. Ее представители предупреждают: отказ от русского языка может привести к потере экспертных знаний о России и сокращению академических исследований в этой сфере.

Впрочем, цифры говорят сами за себя. К началу 2024 учебного года русский язык во французских средних школах изучали лишь около 10 тысяч учащихся — ничтожное количество для страны с десятками миллионов населения. Количество кандидатов на должности учителей также стремительно падало: 71 в 2023 году, 64 в 2024-м и только 52 в 2025-м.

На этом фоне российская сторона уже заявляет о "притеснениях" и "политизации образования". В прокремлевских медиа появляются заглавия о "конце русского языка во Франции" и "отказе Европы от культурного диалога".

Франция же, похоже, делает осознанный выбор. На фоне войны России против Украины, падения интереса к русской культуре и пересмотра гуманитарных приоритетов Париж фактически сигнализирует: русский язык больше не является стратегическим для будущего французского образования.

Это решение может стать прецедентом и для других стран Европы как символ того, что культурная и языковая политика также является инструментом ценностной позиции.

