Російська нафта більше не потрібна: ЄС запускає альтернативу, яка змінить правила гри

У Європі можуть відбутися серйозні зміни на ринку енергоресурсів, які напряму вплинуть на залежність від російської нафти. Чехія виступила з ініціативою, яка потенційно здатна змінити логіку постачання сировини у Центральній Європі.

Словаччині запропонували новий маршрут нафти: що це означає для регіону

Як передають "Коментарі" з посиланням на biz.nv.ua, Чехія запропонувала Словаччині реверсний запуск нафтопроводу "Дружба". Йдеться про можливість транспортувати нафту у зворотному напрямку – з Чехії до Словаччини.

Що саме пропонують

Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек заявив, що країна готова інвестувати у технічні рішення для зміни напрямку транспортування.

Йдеться про початкові вкладення до 1 млрд чеських крон (приблизно 47 млн доларів). Це дозволить забезпечити альтернативні поставки нафти у разі критичних ситуацій.

Скільки нафти зможуть постачати

За попередніми оцінками, у разі необхідності Словаччина зможе отримувати десятки тисяч тонн нафти щомісяця.

У перспективі протягом 2–3 років пропускна здатність може зрости до 2–3 млн тонн на рік.

Чому це важливо

Чехія вже фактично відмовилася від російської нафти у 2025 році після розширення трубопроводу TAL, який постачає сировину з Італії.

Тепер Прага пропонує допомогти і Словаччині зменшити залежність від російських поставок.

Контекст напруження

Ситуація загострилася після того, як у січні було пошкоджено інфраструктуру "Дружби" внаслідок атаки. Після цього Україна припинила транзит російської нафти цим маршрутом.

Це спричинило конфлікт: Угорщина і Словаччина звинуватили Україну у блокуванні постачань, а у відповідь почали обмежувати окремі енергетичні ресурси.

Що далі

Окрім цього проєкту, Угорщина і Словаччина планують будівництво нового нафтопродуктопроводу між Братиславою та Сазхаломбаттою.

Таким чином регіон поступово шукає альтернативи російській нафті, що може мати довгострокові наслідки для всієї енергетичної карти Європи.

