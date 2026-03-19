Российская нефть больше не нужна: ЕС запускает альтернативу, которая изменит правила игры

В Европе могут произойти серьезные изменения на рынке энергоресурсов, напрямую повлияющие на зависимость от российской нефти. Чехия выступила с инициативой, потенциально способной изменить логику поставок сырья в Центральной Европе.

Словакии предложили новый маршрут нефти: что это значит для региона

Как передают "Комментарии" со ссылкой на biz.nv.ua, Чехия предложила Словакии реверсный запуск нефтепровода "Дружба". Речь идет о возможности транспортировать нефть в обратном направлении – из Чехии в Словакию.

Что именно предлагают

Министр промышленности Чехии Карел Гавличек заявил, что страна готова инвестировать в технические решения для изменения направления транспортировки.

Речь идет о начальных вложениях в 1 млрд чешских крон (примерно 47 млн долларов). Это позволит обеспечить альтернативные поставки нефти в случае критических ситуаций.

Сколько нефти смогут поставлять

По предварительным оценкам, в случае необходимости, Словакия сможет получать десятки тысяч тонн нефти ежемесячно.

В перспективе в течение 2–3 лет пропускная способность может возрасти до 2–3 млн. тонн в год.

Почему это важно

Чехия уже фактически отказалась от российской нефти в 2025 году после расширения трубопровода TAL, поставляющего сырье из Италии.

Теперь Прага предлагает помочь и Словакии снизить зависимость от российских поставок.

Контекст напряжения

Ситуация обострилась после того, как в январе была повреждена инфраструктура "Дружбы" в результате атаки. После этого Украина прекратила транзит российской нефти по этому маршруту.

Это повлекло за собой конфликт: Венгрия и Словакия обвинили Украину в блокировании поставок, а в ответ начали ограничивать отдельные энергетические ресурсы.

Что дальше

Кроме этого, Венгрия и Словакия планируют строительство нового нефтепродуктопровода между Братиславой и Сазхаломбаттой.

Таким образом, регион постепенно ищет альтернативы российской нефти, что может иметь долгосрочные последствия для всей энергетической карты Европы.

