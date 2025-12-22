logo_ukra

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Росія оголосила «ворогами» польські фонди, які допомагають Україні та тиснуть на режим Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія оголосила «ворогами» польські фонди, які допомагають Україні та тиснуть на режим Путіна

Кремль офіційно визнав «небажаними» одразу три впливові польські організації, звинувативши їх у співпраці з НАТО, допомозі Києву та «інформаційній війні» проти Росії.

22 грудня 2025, 15:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії зробили ще один показовий крок у бік самоізоляції та репресій. Генеральна прокуратура РФ оголосила "небажаною" діяльність одразу трьох польських неурядових організацій – Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolność i Demokracja та Fundacja im. Stefana Batorego. Про це офіційно повідомили у російському наглядовому відомстві.

Росія оголосила «ворогами» польські фонди, які допомагають Україні та тиснуть на режим Путіна

Генпрокуратура РФ заборонила польські фонди за підтримку України

За версією Кремля, ці фонди нібито діють "під патронатом польської влади, Ради Європи та структур НАТО" і реалізують "ворожу політику щодо Росії". Фактично ж ідеться про структури, які роками займаються аналітикою безпеки, підтримкою демократичних процесів, протидією авторитаризму та допомогою Україні.

У Генпрокуратурі РФ заявили, що в межах діяльності цих організацій розробляються стратегії військового й економічного стримування Росії, просуваються ідеї розширення санкцій, а також ведеться так звана "інформаційна війна" проти Москви. Окремо російські прокурори акцентували увагу на тому, що фонди надають консультативну та практичну допомогу Україні, яку в заяві традиційно назвали "київським режимом".

Кремль також обурений тим, що польські організації підтримують євроатлантичну інтеграцію, зокрема розширення НАТО на схід, і відкрито виступають проти російської інтерпретації історії. У заяві Генпрокуратури прямо зазначено, що фонди проводять політику, спрямовану на "искажение истории ВОВ", а фактично на спростування радянських та російських міфів про Другу світову війну і післявоєнний устрій Європи.

Окремим пунктом звинувачень стала нібито "співпраця з радикальною опозицією, іноземними агентами та іншими небажаними організаціями". У російській правовій реальності це формулювання фактично означає повну заборону будь-яких контактів, загрозу кримінальної відповідальності та черговий сигнал: будь-хто, хто підтримує Україну або критикує Кремль, автоматично стає "ворогом держави".

Для України це рішення має чітке символічне значення. Росія відкрито визнає, що міжнародна підтримка Києва, санкційний тиск і робота незалежних аналітичних центрів реально б’ють по режиму. Саме тому Кремль дедалі частіше використовує механізм "небажаних організацій" як інструмент політичної помсти та інформаційної війни.

Фактично Москва вкотре підтвердила: будь-яка допомога Україні, будь-яка співпраця з Заходом і будь-яка спроба говорити правду про історію – це те, чого російська влада боїться найбільше.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про важливий прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни. За його словами, прорив полягає у відкритому обговоренні всіх ключових проблем, що раніше залишалися прихованими або замовчуваними.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини