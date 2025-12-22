У Росії зробили ще один показовий крок у бік самоізоляції та репресій. Генеральна прокуратура РФ оголосила "небажаною" діяльність одразу трьох польських неурядових організацій – Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolność i Demokracja та Fundacja im. Stefana Batorego. Про це офіційно повідомили у російському наглядовому відомстві.

Генпрокуратура РФ заборонила польські фонди за підтримку України

За версією Кремля, ці фонди нібито діють "під патронатом польської влади, Ради Європи та структур НАТО" і реалізують "ворожу політику щодо Росії". Фактично ж ідеться про структури, які роками займаються аналітикою безпеки, підтримкою демократичних процесів, протидією авторитаризму та допомогою Україні.

У Генпрокуратурі РФ заявили, що в межах діяльності цих організацій розробляються стратегії військового й економічного стримування Росії, просуваються ідеї розширення санкцій, а також ведеться так звана "інформаційна війна" проти Москви. Окремо російські прокурори акцентували увагу на тому, що фонди надають консультативну та практичну допомогу Україні, яку в заяві традиційно назвали "київським режимом".

Кремль також обурений тим, що польські організації підтримують євроатлантичну інтеграцію, зокрема розширення НАТО на схід, і відкрито виступають проти російської інтерпретації історії. У заяві Генпрокуратури прямо зазначено, що фонди проводять політику, спрямовану на "искажение истории ВОВ", а фактично на спростування радянських та російських міфів про Другу світову війну і післявоєнний устрій Європи.

Окремим пунктом звинувачень стала нібито "співпраця з радикальною опозицією, іноземними агентами та іншими небажаними організаціями". У російській правовій реальності це формулювання фактично означає повну заборону будь-яких контактів, загрозу кримінальної відповідальності та черговий сигнал: будь-хто, хто підтримує Україну або критикує Кремль, автоматично стає "ворогом держави".

Для України це рішення має чітке символічне значення. Росія відкрито визнає, що міжнародна підтримка Києва, санкційний тиск і робота незалежних аналітичних центрів реально б’ють по режиму. Саме тому Кремль дедалі частіше використовує механізм "небажаних організацій" як інструмент політичної помсти та інформаційної війни.

Фактично Москва вкотре підтвердила: будь-яка допомога Україні, будь-яка співпраця з Заходом і будь-яка спроба говорити правду про історію – це те, чого російська влада боїться найбільше.

