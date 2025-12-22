В России сделали еще один показательный шаг в сторону самоизоляции и репрессий. Генеральная прокуратура РФ объявила "нежелательной" деятельность сразу трех польских неправительственных организаций – Casimir Pulaski Foundation , Fundacja Wolność и Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego . Об этом официально сообщили в российском наблюдательном ведомстве.

Генпрокуратура РФ запретила польские фонды за поддержку Украины

По версии Кремля, эти фонды якобы действуют "под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО" и реализуют "враждебную политику в отношении России". Фактически же речь идет о структурах, которые годами занимаются аналитикой безопасности, поддержкой демократических процессов, противодействием авторитаризму и Украине .

В Генпрокуратуре РФ заявили, что в рамках деятельности этих организаций разрабатываются стратегии военного и экономического сдерживания России , продвигаются идеи расширения санкций , а также ведется так называемая "информационная война" против Москвы. Отдельно российские прокуроры акцентировали внимание на том, что фонды оказывают консультативную и практическую помощь Украине , которую в заявлении традиционно назвали "киевским режимом".

Кремль также возмущен тем, что польские организации поддерживают евроатлантическую интеграцию , в частности, расширение НАТО на восток, и открыто выступают против российской интерпретации истории. В заявлении Генпрокуратуры прямо указано, что фонды проводят политику, направленную на "искажение истории ВОВ", а фактически на опровержение советских и российских мифов о Второй мировой войне и послевоенном устройстве Европы .

Отдельным пунктом обвинений стало якобы "сотрудничество с радикальной оппозицией, иностранными агентами и другими нежелательными организациями". В российской правовой реальности эта формулировка фактически означает полный запрет каких-либо контактов , угрозу уголовной ответственности и очередной сигнал: кто поддерживает Украину или критикует Кремль, автоматически становится "врагом государства".

Для Украины это решение имеет четкое символическое значение. Россия откровенно признает, что международная поддержка Киева, санкционное давление и работа независимых аналитических центров реально бьют по режиму . Именно поэтому Кремль все чаще использует механизм нежелательных организаций как инструмент политической мести и информационной войны.

Фактически Москва еще раз подтвердила: любая помощь Украине, любое сотрудничество с Западом и любая попытка говорить правду об истории – это то, чего российские власти больше всего боятся .

