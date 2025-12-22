Росія масово скорочує платні місця у вузах – десятки тисяч студентів залишаться без шансів на освіту

У 2026-2027 навчальному році в російських вузах суттєво скоротять кількість платних місць – про це повідомив глава Міністерства освіти та науки РФ Валерій Фальков в ефірі російського телеканалу "Россия 24". За його словами, загальна ліквідація стосуватиметься 45 тисяч студентських місць, що складає близько 13% від загальної кількості комерційних місць у країні.

Влада РФ ліквідовує 45 тисяч платних місць у вищих навчальних закладах

Найбільше постраждають приватні університети, де під скорочення підпадатиме майже 20% місць. Основні напрямки, на яких зменшать платний набір: економіка, менеджмент, державне та муніципальне управління, юриспруденція. Міністр пояснив, що "такої кількості фахівців ринку праці не потрібно", і саме це стало ключовим аргументом для уряду.

Раніше Дума РФ ухвалила закон, який дозволяє уряду встановлювати ліміти на платне навчання в університетах. Документ набув чинності 1 вересня 2025 року. До цього вузи самостійно визначали кількість студентів, які можуть навчатися за кошти батьків чи власні, та обирали напрямки під комерційний набір.

Закон був ухвалений після прямого доручення президента Володимира Путіна "усунути надмірний платний набір за спеціальностями, на які відсутній попит на ринку праці". Аналітики відзначають, що це рішення демонструє тривожні тенденції у вищій освіті Росії, де державне регулювання стає жорсткішим, а комерційна освіта втрачає динаміку розвитку.

Скорочення платних місць у РФ може стати додатковим фактором для "втечі" студентів за кордон, особливо тих, хто шукає якісну освіту та більше свободи у виборі спеціальності, вважають експерти.

