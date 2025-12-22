Россия массово сокращает платные места в вузах – десятки тысяч студентов останутся без шансов на образование

В 2026-2027 учебном году в российских ВУЗах существенно сократят количество платных мест – об этом сообщил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков в эфире российского телеканала "Россия 24". По его словам, общая ликвидация будет касаться 45 тысяч студенческих мест , что составляет около 13% общего количества коммерческих мест в стране.

Власти РФ ликвидируют 45 тысяч платных мест в высших учебных заведениях

Больше всего пострадают частные университеты , где под сокращение будет подпадать почти 20% мест . Основные направления, на которых снизят платный набор: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция . Министр объяснил, что " такого количества специалистов рынка труда не нужно ", и именно это явилось ключевым аргументом для правительства.

Ранее Дума РФ приняла закон, разрешающий правительству устанавливать лимиты на платное обучение в университетах. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года. До этого вузы самостоятельно определяли количество студентов, которые могут учиться за счет родителей или собственные, и выбирали направления под коммерческий набор.

Закон был принят после прямого поручения президента Владимира Путина "устранить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос на рынке труда" . Аналитики отмечают, что это решение демонстрирует тревожные тенденции в высшем образовании России , где государственное регулирование ужесточается, а коммерческое образование теряет динамику развития.

Сокращение платных мест в РФ может стать дополнительным фактором для "бегства" студентов за границу , особенно тех, кто ищет качественное образование и больше свободы в выборе специальности, считают эксперты.

