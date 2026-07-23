Росія має відповісти: навіщо Україна терміново скликає Радбез ООН

Росія посилила атаки на цивільне судноплавство у Чорному морі, поставивши під загрозу не лише безпеку морських перевезень, а й світове постачання продовольства. Україна вже ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН, щоб досягти міжнародної реакції на те, що відбувається. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, за останні кілька днів російські війська атакували як мінімум три цивільні судна, що прямували українським морським коридором. Внаслідок ударів десятки членів екіпажів загинули або отримали поранення.

Глава української дипломатії зазначив, що ситуація набуває особливої гостроти саме під час активної фази жнив. За його словами, у день нових атак жодне судно не змогло пройти українським морським маршрутом, що свідчить про цілеспрямовану спробу зірвати експорт сільськогосподарської продукції.

Сібіга порівняв дії Москви зі спробами дестабілізувати світові енергетичні маршрути в Ормузькій протоці. Однак, за його словами, зараз Росія фактично завдає удару по глобальній продовольчій безпеці, оскільки українське зерно постачається десяткам країн світу.

Міністр попередив, що продовження атак може призвести до зростання цін на продукти харчування та посилення загрози голоду в країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки.

У зв'язку з цим Україна звернулася із проханням провести 27 липня екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Київ розраховує, що міжнародне співтовариство вимагатиме від Росії припинити атаки на цивільні судна та забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі.

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