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Россия должна ответить: зачем Украина срочно созывает Совбез ООН

После серии ударов по гражданским судам Киев предупреждает о глобальной угрозе продовольственной безопасности и обвиняет Кремль в экономическом терроре

23 июля 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Россия усилила атаки на гражданское судоходство в Черном море, поставив под угрозу не только безопасность морских перевозок, но и мировые поставки продовольствия. Украина уже инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы добиться международной реакции на происходящее. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. 

Россия должна ответить: зачем Украина срочно созывает Совбез ООН

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, за последние несколько дней российские войска атаковали как минимум три гражданских судна, следовавших по украинскому морскому коридору. В результате ударов десятки членов экипажей погибли или получили ранения.

Глава украинской дипломатии отметил, что ситуация приобретает особую остроту именно во время активной фазы жатвы. По его словам, в день новых атак ни одно судно не смогло пройти по украинскому морскому маршруту, что свидетельствует о целенаправленной попытке сорвать экспорт сельскохозяйственной продукции.

Сибига сравнил действия Москвы с попытками дестабилизировать мировые энергетические маршруты в Ормузском проливе. Однако, по его словам, сейчас Россия фактически наносит удар по глобальной продовольственной безопасности, поскольку украинское зерно поставляется десяткам стран мира.

Министр предупредил, что продолжение атак может привести к росту цен на продукты питания и усилению угрозы голода в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В связи с этим Украина обратилась с просьбой провести 27 июля экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Киев рассчитывает, что международное сообщество потребует от России прекратить атаки на гражданские суда и обеспечить свободу судоходства в Черном море.

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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2079998734637658585?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg
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