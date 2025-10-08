РФ знову б'є по дітях на Сумщині: Сибіга звернувся із закликом до партнерів

Країна-агресор свідомо завдає ударів по цивільному населенню, намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру. Зокрема, дуже сильно страждає на удари агресора Сумська область. Міжнародні партнери повинні посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість. З таким закликом до західних країн звернувся глава МЗС Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Росія продовжує терор проти України, атакуючи громадянське населення та громадянську інфраструктуру, зокрема енергетичні", — зазначив міністр.

Андрій Сибіг нагадав, що вночі російський безпілотник врізався в будинок у Сумах, серйозно поранивши чотирирічну дівчинку. Міністр зазначив, що зараз вона у тяжкому стані з численними опіками.

"Сумська область постійно перебуває під російським терором. Я закликаю міжнародних партнерів посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість у таких складних умовах", — акцентував Сибіга.

Нагадаємо, окупанти за добу здійснили масовану атаку на Сумську область. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок ударів по Краснопільській громаді поранено троє людей: 56-річна та 25-річна жінки та 4-річна дівчинка. Вони отримали травми внаслідок удару безпілотником. Зазначається, що дитина перебуває у тяжкому стані.

Загалом було 202 обстріли за 58 населеними пунктами у 19 громадах області.

Пошкодження в 10 громадах:

– Краснопільська – знищено приватний будинок, пошкоджено житлові та нежитлові приміщення, транспорт, об'єкт інфраструктури; – Глухівська – багатоквартирний та приватні будинки, об'єкт інфраструктури; – Великописарівська – адмінбудівля, будинок культури; – Миколаївська – приватна садиба; – Сумська – приватна садиба; — Есманська — приватна садиба; – Білопільська – житлові будинки, магазин; – Степанівська – нежитлові приміщення, житлові будинки; – Путивльська – нежитлові приміщення; – Ворожбянська – нежитлові приміщення.



