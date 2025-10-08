РФ снова бьет по детях на Сумщине: Сибига обратился с призывом к партнерам

Страна-агрессор сознательно наносит удары по гражданскому населению, пытается разрушить гражданскую инфраструктуру. В частности, очень сильно страдает от ударов агрессора Сумская область. Международные партнеры должны усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость. С таким призывом к западным странам обратился глава МИД Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Россия продолжает террор против Украины, атакуя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические", — отметил министр.

Андрей Сибига напомнил, что ночью российский беспилотник врезался в дом в Сумах, серьезно ранив четырехлетнюю девочку. Министр отметил, что сейчас она в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

"Сумская область постоянно находится под российским террором. Я призываю международных партнеров усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость в таких сложных условиях", — акцентировал Сибига.

Напомним, оккупанты за сутки совершили массированную атаку на Сумскую область. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате ударов по Краснопольской громаде ранены три человека: 56-летняя и 25-летняя женщины и 4-летняя девочка. Они получили травмы в результате удара беспилотником. Отмечается, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Всего было 202 обстрела по 58 населенным пунктам в 19 общинах области.

Повреждения в 10 громадах:

– Краснопольская – уничтожен частный дом, повреждены жилые и нежилые помещения, транспорт, объект инфраструктуры; – Глуховская – многоквартирный и частные дома, объект инфраструктуры; – Великописаревская – админздание, дом культуры; – Николаевская – частный дом; – Сумская – частный дом; – Эсманская – частный дом; – Белопольская – жилые дома, магазин; – Степановская – нежилые помещения, жилые дома; – Путивльская – нежилые помещения; – Ворожбянская – нежилые помещения.



