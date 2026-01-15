РФ створила ще один тіньовий флот: в МЗС розкрили деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Країна-агресор сформувала тіньовий зерновий флот, який лише за минулий рік викрав з окупованої частини України близько 2 млн тон зерна. Про це у себе в X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
Він також підкреслив, що для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот.
За словами міністра, українська розвідка вже виявила 45 суден, причетних до крадіжки українського зерна та його транспортування на світові ринки, і ми наклали санкції на 43 з них, а також на 39 капітанів. Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі вплив українських санкцій.
Він також закликав європейських партнерів розпочати систематичну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку становлять такі дії.
Міністр закордонних справ підсумував, що Україна вже має досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії, тож тепер настав час зупинити також розширення тіньового зернового флоту РФ.
