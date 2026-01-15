logo_ukra

РФ створила ще один тіньовий флот: в МЗС розкрили деталі

Андрій Сибіга заявив, що РФ сформувала тіньовий зерновий флот, який викрав мільйони тон зерна з України

15 січня 2026, 11:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країна-агресор сформувала тіньовий зерновий флот, який лише за минулий рік викрав з окупованої частини України близько 2 млн тон зерна. Про це у себе в X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

РФ створила ще один тіньовий флот: в МЗС розкрили деталі

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"У 2025 році Росія викрала понад 2 млн тон українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було поставлено до Єгипту", — заявив очільник МЗС України.

Він також підкреслив, що для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот.

За словами міністра, українська розвідка вже виявила 45 суден, причетних до крадіжки українського зерна та його транспортування на світові ринки, і ми наклали санкції на 43 з них, а також на 39 капітанів. Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі вплив українських санкцій.

Він також закликав європейських партнерів розпочати систематичну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку становлять такі дії.

"Важливо задіяти всі можливі інструменти, як національні, так і міжнародні. Ми також очікуємо більш скоординованих дій та зусиль від агентства Frontex. Вся російська інфраструктура, причетна до крадіжки українського зерна, а також його покупці, повинні якомога швидше зіткнутися з європейськими санкціями", — підкреслив Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ підсумував, що Україна вже має досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії, тож тепер настав час зупинити також розширення тіньового зернового флоту РФ.

"У 2026 році Чорне, Азовське та Балтійське моря мають звільнитися від будь-яких російських тіньових флотів", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США почали полювання на "тіньовий флот": як це зачепить РФ.




Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2011702388336234546
