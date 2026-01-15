РФ создала еще один теневой флот: в МИД раскрыли детали

Страна-агрессор сформировала теневой зерновой флот, который только за прошлый год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн тонн зерна. Об этом у себя в X сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"В 2025 году Россия похитила более 2 млн. тонн украинского зерна с наших временно оккупированных территорий. Москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% было поставлено в Египет", — заявил глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что для осуществления незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

По словам министра, украинская разведка уже обнаружила 45 судов, причастных к краже украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки, и мы наложили санкции на 43 из них, а также на 39 капитанов. Мы также отслеживаем компании, имеющие отношение к этой незаконной торговле. Все они ощутят на себе влияние украинских санкций.

Он также призвал европейских партнеров приступить к систематическому противодействию этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую представляют такие действия.

"Важно задействовать все возможные инструменты как национальные, так и международные. Мы также ожидаем более скоординированных действий и усилий от агентства Frontex. Вся российская инфраструктура, причастная к краже украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее столкнуться с европейскими санкциями", — подчеркнул Андрей Андрей.

Министр иностранных дел подытожил, что Украина уже имеет опыт противодействия теневому танкерному флоту России, поэтому теперь пора остановить также расширение теневого зернового флота РФ.

"В 2026 году Черное, Азовское и Балтийское моря должны освободиться от любых российских теневых флотов", – добавил он.

