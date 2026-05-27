РФ це точно не сподобається: де Україна суттєво посилює вплив

Україна розпочала масштабне посилення своєї присутності в Африці і має намір перетворити континент на один із ключових напрямів зовнішньої політики. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час форуму “Україна – Африка: минуле, сьогодення та майбутнє взаємин”, що пройшов у Дипломатичній академії України.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, Київ більше не розглядає Африку виключно як ринок експорту зерна. Тепер Україна має намір виступати повноцінним геополітичним та технологічним партнером, пропонуючи державам континенту сучасні рішення у сфері аграрних технологій, цифровізації, безпеки та кіберзахисту.

Сибіга наголосив, що Україна планує перевищити довоєнний обсяг товарообігу з країнами Африки, який раніше сягав 6,7 мільярда доларів. Для цього Київ активно розширює дипломатичну присутність: останніми роками Україна відкрила вісім нових посольств, а загальна кількість дипмісій на континенті зросла до 18.

Крім того, найближчим часом планується запуск посольства в Замбії та генерального консульства у Кейптауні.

Одним із ключових напрямів співпраці стане безпека. Україна готова ділитися досвідом, здобутим під час війни з Росією, включаючи використання дронів, систем радіоелектронної боротьби та методів протидії кібератакам.

Також Київ має намір експортувати цифрові державні сервіси на базі платформи Дія та запускати спільні освітні програми з африканськими країнами.

Окрему увагу Україна хоче надати боротьбі з російським впливом. Сібіга повідомив про плани створити регіональний кіберальянс та спільний із європейськими партнерами центр моніторингу російської дезінформації в Африці.

