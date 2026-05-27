РФ это точно не понравится: где Украина существенно усиливает влияние

Украина начала масштабное усиление своего присутствия в Африке и намерена превратить континент в одно из ключевых направлений внешней политики. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума “Украина – Африка: прошлое, настоящее и будущее взаимоотношений”, который прошел в Дипломатической академии Украины.

По словам главы МИД, Киев больше не рассматривает Африку исключительно как рынок для экспорта зерна. Теперь Украина намерена выступать полноценным геополитическим и технологическим партнером, предлагая государствам континента современные решения в сфере аграрных технологий, цифровизации, безопасности и киберзащиты.

Сибига подчеркнул, что Украина планирует превысить довоенный объем товарооборота со странами Африки, который ранее достигал 6,7 миллиарда долларов. Для этого Киев активно расширяет дипломатическое присутствие: за последние годы Украина открыла восемь новых посольств, а общее количество дипмиссий на континенте выросло до 18.

Кроме того, в ближайшее время планируется запуск посольства в Замбии и генерального консульства в Кейптауне.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет безопасность. Украина готова делиться опытом, полученным во время войны с Россией, включая использование дронов, систем радиоэлектронной борьбы и методов противодействия кибератакам.

Также Киев намерен экспортировать цифровые государственные сервисы на базе платформы Дія и запускать совместные образовательные программы с африканскими странами.

Отдельное внимание Украина хочет уделить борьбе с российским влиянием. Сибига сообщил о планах создать региональный киберальянс и совместный с европейскими партнерами центр мониторинга российской дезинформации в Африке.

