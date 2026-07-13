logo_ukra

BTC/USD

62253

ETH/USD

1768.94

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Реакція МЗС на скандал у Польщі: затримали "героя", який напав на українських дівчат-школярок
commentss НОВИНИ Всі новини

Реакція МЗС на скандал у Польщі: затримали "героя", який напав на українських дівчат-школярок

Андрій Сибіга прокоментував інцидент у Польщі, де чоловік ображав українських школярок у автобусі.

13 липня 2026, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував інцидент у польському місті Бєльсько-Бяла, де чоловік агресивно поводився з українськими дівчатами-підлітками в громадському автобусі. Глава української дипломатії повідомив, що після звернення української сторони нападника вже затримали польські правоохоронці.

Реакція МЗС на скандал у Польщі: затримали "героя", який напав на українських дівчат-школярок

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, зняте однією з українських школярок. На записі чоловік ображає дітей через їхню національність, вимагаючи, щоб вони "поверталися в Україну". Коли за дівчат заступилася жінка, він продовжив агресивну поведінку.

""Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", — заявив міністр.

За словами Сибіги, після того як відео набуло широкого розголосу, українська сторона звернулася до польських правоохоронних органів з проханням належним чином відреагувати на прояви ксенофобії та приниження українців за національною ознакою.

Міністр подякував польській поліції за оперативні дії, зазначивши, що підозрюваного вже затримано. Він наголосив, що подібні прояви ненависті не можуть бути нормою для демократичної європейської держави.

"Нині ця особа уже затримана. Дякуємо польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. Така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі. Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", – заявив Сибіга.

Інцидент стався 12 липня в автобусі міста Бєльсько-Бяла. Після поширення відео в соціальних мережах польська поліція встановила особу чоловіка. За даними місцевих ЗМІ, ним виявився працівник Муніципального транспортного підприємства, який на момент події перебував на лікарняному. Роботодавець уже заявив, що не підтримує його дії та пообіцяв вжити відповідних заходів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що агресивна жінка напала на двох неповнолітніх українок в центрі Познані та кричала: "Польща для поляків".

Також "Коментарі" писали, що польський депутат закликав вислати з Польщі всіх українців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини