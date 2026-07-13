Реакція МЗС на скандал у Польщі: затримали "героя", який напав на українських дівчат-школярок

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував інцидент у польському місті Бєльсько-Бяла, де чоловік агресивно поводився з українськими дівчатами-підлітками в громадському автобусі. Глава української дипломатії повідомив, що після звернення української сторони нападника вже затримали польські правоохоронці.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, зняте однією з українських школярок. На записі чоловік ображає дітей через їхню національність, вимагаючи, щоб вони "поверталися в Україну". Коли за дівчат заступилася жінка, він продовжив агресивну поведінку.

""Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", — заявив міністр.

За словами Сибіги, після того як відео набуло широкого розголосу, українська сторона звернулася до польських правоохоронних органів з проханням належним чином відреагувати на прояви ксенофобії та приниження українців за національною ознакою.

Міністр подякував польській поліції за оперативні дії, зазначивши, що підозрюваного вже затримано. Він наголосив, що подібні прояви ненависті не можуть бути нормою для демократичної європейської держави.

"Нині ця особа уже затримана. Дякуємо польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. Така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі. Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", – заявив Сибіга.

Інцидент стався 12 липня в автобусі міста Бєльсько-Бяла. Після поширення відео в соціальних мережах польська поліція встановила особу чоловіка. За даними місцевих ЗМІ, ним виявився працівник Муніципального транспортного підприємства, який на момент події перебував на лікарняному. Роботодавець уже заявив, що не підтримує його дії та пообіцяв вжити відповідних заходів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що агресивна жінка напала на двох неповнолітніх українок в центрі Познані та кричала: "Польща для поляків".

Також "Коментарі" писали, що польський депутат закликав вислати з Польщі всіх українців.