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Реакция МИД на скандал в Польше: задержали "героя", напавшего на украинских девушек-школьниц

Андрей Сибига прокомментировал инцидент в Польше, где мужчина оскорблял украинских школьниц в автобусе.

13 июля 2026, 13:25
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Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал инцидент в польском городе Бельско-Бяла, где мужчина агрессивно обращался с украинскими девушками-подростками в общественном автобусе. Глава украинской дипломатии сообщил, что после обращения украинской стороны нападающего уже задержали польские правоохранители.

Реакция МИД на скандал в Польше: задержали "героя", напавшего на украинских девушек-школьниц

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на своей странице в Facebook опубликовал видео, снятое одной из украинских школьниц. На записи мужчина оскорбляет детей через их национальность, требуя, чтобы они возвращались в Украину. Когда за девушек вступилась женщина, он продолжил агрессивное поведение.

"Герой" в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно", — заявил министр.

По словам Сибиги, после того как видео получило широкую огласку, украинская сторона обратилась в польские правоохранительные органы с просьбой должным образом отреагировать на проявления ксенофобии и унижение украинцев по национальному признаку.

Министр поблагодарил польскую полицию за оперативные действия, отметив, что подозреваемый уже задержан. Он подчеркнул, что подобные проявления ненависти не могут являться нормой для демократического европейского государства.

"Сейчас этот человек уже задержан. Спасибо польским правоохранителям за скорую и правильную реакцию. Такая агрессия и ненависть не должны терпеть в европейском демократическом обществе и государстве. Раз призываем отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, которые негативно влияют на антиукраинские настроения в польском обществе", — заявил Сибига.

Инцидент произошел 12 июля в автобусе города Бельско-Бяла. После распространения видео в социальных сетях польская полиция установила личность мужчины. По данным местных СМИ, им оказался работник Муниципального транспортного предприятия, который на момент происшествия находился на больничном. Работодатель уже заявил, что не поддерживает его действия и пообещал принять соответствующие меры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что агрессивная женщина напала на двух несовершеннолетних украинок в центре Познани и кричала: "Польша для поляков".

Также "Комментарии" писали, что польский депутат призвал выслать из Польши всех украинцев.



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