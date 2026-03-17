Путін вже «підтримав»: у Казахстані через референдум посилюють владу президента

У Казахстані відбувся референдум щодо нової редакції Конституції, яка суттєво змінює політичну систему та розширює повноваження президента.

У Казахстані схвалили Конституцію, яка значно розширює повноваження президента

За попередніми даними, участь у голосуванні взяли понад 70% громадян, а сам документ підтримали близько 87% виборців.

Конституційні зміни ініціював президент Касим-Жомарт Токаєв. Вони передбачають перехід до однопалатного парламенту, створення консультативного органу – Народної ради – та фактичне переформатування системи державного управління.

Ключовий акцент – посилення президентської влади. Глава держави отримує ширші повноваження щодо призначення посадовців без погодження парламенту, а також право видавати укази із силою закону у разі його розпуску. Водночас виконавча гілка влади посилює вплив на судову систему, а посаду віцепрезидента також визначатиме президент.

Остаточні результати референдуму мають оприлюднити до 21 березня.

Правозахисні організації вже висловили занепокоєння новими нормами. У Amnesty International заявили, що зміни можуть свідчити про відхід країни від демократичних стандартів і наближення до авторитарних моделей.

Окремі положення нагадують російські підходи до управління. Зокрема, Конституційний суд зможе не виконувати рішення міжнародних інституцій, а неурядові організації зобов’яжуть звітувати про іноземне фінансування – за аналогією з російським законодавством про "іноагентів".

На цьому тлі показово, що Володимир Путін уже привітав Токаєва, заявивши про нібито широку підтримку обраного курсу та "зміцнення державних інститутів".

