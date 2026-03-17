Путин уже «поддержал»: в Казахстане из-за референдума усиливают власть президента

В Казахстане одобрили Конституцию, значительно расширяющую полномочия президента

Как передают " Комментарии ", об этом сообщают Inform Biuro и Радио Свобода .

По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 70% граждан, а сам документ поддержали около 87% избирателей.

Конституционные изменения инициировал президент Касим-Жомарт Токаев. Они предусматривают переход в однопалатный парламент, создание консультативного органа – Народного совета – и фактическое переформатирование системы государственного управления.

Ключевой акцент – усиление президентской власти. Глава государства получает более широкие полномочия по назначению должностных лиц без согласования парламента, а также право издавать указы с силой закона в случае его роспуска. В то же время исполнительная ветвь власти усиливает влияние на судебную систему, а должность вице-президента также будет определять президент.

Окончательные результаты референдума должны быть обнародованы до 21 марта.

Правозащитные организации уже выразили обеспокоенность новыми нормами. В Amnesty International заявили, что изменения могут свидетельствовать об уходе страны от демократических стандартов и приближении к авторитарным моделям.

Отдельные положения напоминают русские подходы к управлению. В частности, Конституционный суд сможет не выполнять решения международных институций, а неправительственные организации обяжут отчитываться об иностранном финансировании – по аналогии с российским законодательством об "иноагентах".

На этом фоне показательно, что Владимир Путин уже поздравил Токаева , заявив о якобы широкой поддержке избранного курса и "укреплении государственных институтов".

Читайте также в "Комментариях", что Россия не смогла осуществить наступление вблизи Купянска из-за неблагоприятных погодных условий.