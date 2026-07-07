Саміт НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня, має стати черговим випробуванням для єдності Альянсу. Для України, яка сподівається на непохитну підтримку, цей захід видається доволі суперечливим. З одного боку, очікується гучне оголошення про допомогу, а з іншого – дедалі виразніше проступають тріщини в західному блоці, які можуть мати для Києва далекосяжні наслідки. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які результати для України принесе саміт НАТО.

Україна-НАТО. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Україна отримає підтвердження довгострокової військової допомоги, нові механізми закупівлі озброєння та розширення співпраці з оборонною промисловістю країн НАТО. Питання вступу залишиться відкритим, адже союзники й надалі уникатимуть рішень, які можуть спровокувати пряме зіткнення Альянсу з Росією. Водночас саміт здатен зміцнити міжнародну довіру до України та показати, що її підтримка залишається стратегічним пріоритетом для більшості партнерів.

Чат-бот Gemini припускає, що Україна отримає солідний фінансовий інструмент у вигляді військової допомоги на суму близько 70 млрд євро. Очікується затвердження конкретних програм із розширення спільного виробництва дронів, ракет і засобів протиповітряної оборони. Проте офіційного та юридично зобов'язуючого запрошення до членства на цьому етапі знову не буде. Замість цього підсумкова декларація зафіксує визнання України як головного фактора європейської безпеки. Саміт принесе Києву посилення оборонних спроможностей "тут і зараз" та розширить технологічну співпрацю, але залишить відкритим остаточне політичне рішення.

Чат-бот Deepseek зазначає, що головним підсумком саміту стане не проривне рішення про членство України, а чергова відстрочка. Києву вдасться отримати формальне підтвердження про допомогу, однак сума та умови її надання будуть предметом гострих дискусій, які загостряться вже найближчим часом. Реальністю стане не посилення, а поступова трансформація військової підтримки. Європа намагатиметься взяти на себе основне фінансове навантаження, але це відбуватиметься на тлі внутрішніх суперечок та економічних труднощів. Для України це означає необхідність готуватися до періоду невизначеності та шукати нові формати партнерства, оскільки колишні гарантії та обсяги допомоги більше не є сталими.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що саміт НАТО не принесе Україні запрошення до членства, але підтвердить продовження військової підтримки. Водночас оцінки відрізняються щодо масштабів і стійкості цієї допомоги. ChatGPT та Gemini налаштовані більш оптимістично, прогнозуючи нові програми фінансування, розвиток оборонного виробництва та зміцнення партнерства з Альянсом. DeepSeek акцентує на ризиках, пов'язаних із внутрішніми розбіжностями серед союзників і поступовим перекладанням основного тягаря підтримки на європейські країни. Отже, головною інтригою саміту стане не питання членства України, а конкретні рішення щодо довгострокової військової допомоги та здатності НАТО зберегти єдність у підтримці Києва.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в червні заявляв Зеленський про ЄС та НАТО.



