Представники західних ЗМІ поїхали на окуповані території: як відреагувала Україна

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
МЗС України оголосило про підготовку санкцій проти іноземних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському прес-турі РФ на окуповані території. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на платформі X (Twitter).
Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел
Георгій Тихий різко засудив участь низки міжнародних ЗМІ у прес-турі на тимчасово окупованій території України, яку організувало Міністерство оборони Росії.
За словами Тихого, участь у такому заході є порушенням міжнародного права та законодавства України, адже журналісти перетнули державний кордон через неконтрольовані ділянки.
Наразі МЗС України готує офіційні звернення до штаб-квартир цих медіа у відповідних столицях.
Учасникам прес-туру загрожують: — юридична відповідальність; заборона на в'їзд до України; репутаційні наслідки та обмеження діяльності на українській території.
Тихий зазначив, що такі прес-тури – це не журналістика, а спроби відбілити російські військові злочини.
Спікер також нагадав, що на тлі цього пропагандистського туру у російських в'язницях незаконно утримуються щонайменше 28 українських журналістів.
Більше того, з початку повномасштабного вторгнення Росія вже скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Однак ця реальність не була і не буде відображена під час таких керованих поїздок, оскільки Росія є державою суворої цензури.
Георгій Тихий наголосив, що саме через подібні дії довіра до традиційних медіа падає, а люди все частіше обирають соціальні мережі як джерело інформації.
Читайте також на порталі "Коментарі" – у ЄС виступили проти перемоги над Росією.