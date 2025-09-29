Представники західних ЗМІ поїхали на окуповані території: як відреагувала Україна

МЗС України оголосило про підготовку санкцій проти іноземних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському прес-турі РФ на окуповані території. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на платформі X (Twitter).

Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел

Георгій Тихий різко засудив участь низки міжнародних ЗМІ у прес-турі на тимчасово окупованій території України, яку організувало Міністерство оборони Росії.

"Обурений інформацією про низку міжнародних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському прес-турі на окуповані території України, організованому Міноборони Росії", — наголосив представник МЗС України.

За словами Тихого, участь у такому заході є порушенням міжнародного права та законодавства України, адже журналісти перетнули державний кордон через неконтрольовані ділянки.

Наразі МЗС України готує офіційні звернення до штаб-квартир цих медіа у відповідних столицях.

Учасникам прес-туру загрожують: — юридична відповідальність; заборона на в'їзд до України; репутаційні наслідки та обмеження діяльності на українській території.

"ЗМІ, які взяли у цьому участь, зіткнуться з далекосяжними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні", — зазначив спікер.

Тихий зазначив, що такі прес-тури – це не журналістика, а спроби відбілити російські військові злочини.

"Якщо російські військові злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали і якої завдали неймовірних страждань, лише для того, щоб уявити вам фальшивий фасад — це не журналістика, а відбілювання військових злочинів", — заявив він.

Спікер також нагадав, що на тлі цього пропагандистського туру у російських в'язницях незаконно утримуються щонайменше 28 українських журналістів.

Більше того, з початку повномасштабного вторгнення Росія вже скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Однак ця реальність не була і не буде відображена під час таких керованих поїздок, оскільки Росія є державою суворої цензури.

Георгій Тихий наголосив, що саме через подібні дії довіра до традиційних медіа падає, а люди все частіше обирають соціальні мережі як джерело інформації.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у ЄС виступили проти перемоги над Росією.



