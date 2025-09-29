Представители западных СМИ поехали на оккупированные территории: как отреагировала Украина

МИД Украины объявил о подготовке санкций против иностранных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре РФ на оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на платформе X (Twitter).

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

Георгий Тихий резко осудил участие ряда международных СМИ в пресс-туре на временно оккупированные территории Украины, которую организовало Министерство обороны России.

"Возмущен информацией о ряде международных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные территории Украины, организованном Минобороны России", — подчеркнул представитель МИД Украины.

По словам Тихого, участие в таком мероприятии является нарушением международного права и законодательства Украины, ведь журналисты пересекли государственную границу через неконтролируемые участки.

Сейчас МИД Украины готовит официальные обращения в штаб-квартиры этих медиа в соответствующих столицах.

Участникам пресс-тура грозят: юридическая ответственность; запрет на въезд в Украину; репутационные последствия и ограничение деятельности на украинской территории.

"СМИ, которые приняли в этом участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине", — отметил спикер.

Тихий отметил, что такие пресс-туры — это не журналистика, а попытки отбелить российские военные преступления.

"Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и которой нанесли невероятные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад — это не журналистика, а отбеливание военных преступлений", — заявил он.

Спикер также напомнил, что на фоне этого пропагандистского тура в российских тюрьмах незаконно удерживаются по меньшей мере 28 украинских журналистов.

Более того, с начала полномасштабного вторжения Россия уже совершила более 800 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Однако эта реальность не была и не будет отражена во время таких управляемых поездок, поскольку Россия является государством строгой цензуры.

Георгий Тихий подчеркнул, что именно из-за подобных действий доверие к традиционным медиа падает, а люди все чаще выбирают социальные сети как источник информации.

