logo

BTC/USD

111829

ETH/USD

4119.2

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Представители западных СМИ поехали на оккупированные территории: как отреагировала Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Представители западных СМИ поехали на оккупированные территории: как отреагировала Украина

Некоторые западные СМИ поехали на оккупированные Россией украинские территории

29 сентября 2025, 07:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

МИД Украины объявил о подготовке санкций против иностранных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре РФ на оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на платформе X (Twitter).

Представители западных СМИ поехали на оккупированные территории: как отреагировала Украина

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

Георгий Тихий резко осудил участие ряда международных СМИ в пресс-туре на временно оккупированные территории Украины, которую организовало Министерство обороны России.

"Возмущен информацией о ряде международных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные территории Украины, организованном Минобороны России", — подчеркнул представитель МИД Украины.

По словам Тихого, участие в таком мероприятии является нарушением международного права и законодательства Украины, ведь журналисты пересекли государственную границу через неконтролируемые участки.

Сейчас МИД Украины готовит официальные обращения в штаб-квартиры этих медиа в соответствующих столицах.

Участникам пресс-тура грозят: юридическая ответственность; запрет на въезд в Украину; репутационные последствия и ограничение деятельности на украинской территории.

"СМИ, которые приняли в этом участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине", — отметил спикер.

Тихий отметил, что такие пресс-туры — это не журналистика, а попытки отбелить российские военные преступления.

"Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и которой нанесли невероятные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад — это не журналистика, а отбеливание военных преступлений", — заявил он.

Спикер также напомнил, что на фоне этого пропагандистского тура в российских тюрьмах незаконно удерживаются по меньшей мере 28 украинских журналистов.

Более того, с начала полномасштабного вторжения Россия уже совершила более 800 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Однако эта реальность не была и не будет отражена во время таких управляемых поездок, поскольку Россия является государством строгой цензуры.

Георгий Тихий подчеркнул, что именно из-за подобных действий доверие к традиционным медиа падает, а люди все чаще выбирают социальные сети как источник информации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЕС выступили против победы над Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1972371923834142835?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg
Теги:

Новости

Все новости