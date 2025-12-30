Пожиттєве за війну: Азербайджан жорстко попередив своїх громадян через участь у бойових діях в Україні

Генеральна прокуратура Азербайджану виступила з різкою заявою щодо участі громадян країни у війні між Росією та Україною. У відомстві прямо наголосили: за найманство та участь у бойових діях за кордоном азербайджанцям загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Прокуратура Азербайджану заявила про реальні кримінальні справи і максимальні строки покарання за війну проти України

У прокуратурі заявили, що вже зафіксували випадки загибелі, важких поранень і потрапляння в полон громадян Азербайджану під час бойових дій. Це, за словами правоохоронців, стало підставою для публічного звернення та жорсткого попередження суспільству.

"Незалежно від ідеологічних, матеріальних, особистих чи будь-яких інших мотивів, участь у збройних формуваннях, не передбачених законодавством Азербайджанської Республіки, є кримінальним злочином", — наголосили в прокуратурі.

Згідно з кримінальним законодавством Азербайджану, найманство карається позбавленням волі на строк від 8 до 20 років або пожиттєвим ув’язненням. У відомстві також підтвердили, що проти кількох громадян уже відкрито кримінальні провадження за участь у війні.

Заява прозвучала на тлі дедалі частіших повідомлень про іноземців, які воюють у складі різних підрозділів у зоні бойових дій. Азербайджанська влада фактично дала зрозуміти: держава не робитиме винятків і розцінюватиме такі дії як тяжкий злочин проти закону.

Правоохоронці закликали громадян утриматися від участі у будь-яких воєнних конфліктах за межами країни, наголосивши, що відповідальність буде невідворотною і максимально суворою.

