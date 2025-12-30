Пожизненное за войну: Азербайджан жестко предупредил своих граждан из-за участия в боевых действиях в Украине

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с резким заявлением по поводу участия граждан страны в войне между Россией и Украиной. В ведомстве прямо отметили: за наемство и участие в боевых действиях за границей азербайджанцам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Прокуратура Азербайджана заявила о реальных уголовных делах и максимальных сроках наказания за войну против Украины

В прокуратуре заявили, что уже зафиксировали случаи гибели, тяжелых ранений и попадания в плен граждан Азербайджана во время боевых действий. Это, по словам правоохранителей, послужило основанием для публичного обращения и жесткого предупреждения обществу.

"Независимо от идеологических, материальных, личных или любых других мотивов участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, является уголовным преступлением", — подчеркнули в прокуратуре.

Согласно уголовному законодательству Азербайджана, наемность наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением. В ведомстве также подтвердили, что против нескольких граждан уже открыты уголовные производства за участие в войне.

Заявление прозвучало на фоне участившихся сообщений об иностранцах, воюющих в составе различных подразделений в зоне боевых действий. Азербайджанские власти фактически дали понять: государство не будет делать исключений и расценивать такие действия как тяжкое преступление против закона.

Правоохранители призвали граждан воздержаться от участия в любых военных конфликтах за пределами страны, отметив, что ответственность будет неотвратимой и максимально суровой.

