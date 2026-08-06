Посол у Польщі зробив гучну заяву про Бандеру та членство України в ЄС

Україна самостійно визначає свою історичну пам'ять, і жодна країна не має права нав'язувати їй, яких національних діячів вважати героями. Таку заяву зробив посол України у Польщі Василь Боднар, коментуючи дискусії навколо постаті Степана Бандери та українсько-польських історичних розбіжностей.

Василь Боднар. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, питання майбутнього України в Європейському Союзі не має ставати заручником історичних суперечок. Він висловив упевненість, що Україна неминуче стане членом ЄС, проте наголосив на необхідності зосередитися на стратегічних цілях держави, а не перетворювати складні сторінки минулого на інструмент політичного тиску.

Боднар зазначив, що українське суспільство продовжує власну дискусію щодо оцінки історичних особистостей та національно-визвольного руху. На його думку, цей процес має відбуватись усередині країни без зовнішнього втручання.

Посол також звернув увагу, що відносини Києва та Варшави потребують продовження спільної роботи істориків, проведення ексгумацій, збереження пам'яті про жертв з обох сторін та професійне дослідження трагічних подій минулого. При цьому він визнав, що злочини відбувалися представниками різних сторін конфлікту, тому оцінка історії має бути об'єктивною та заснованою на фактах.

Дипломат наголосив, що сьогодні для України ключовим залишається збереження міжнародної підтримки, необхідної як для протистояння російській агресії, так і майбутнього відновлення країни. Саме тому, вважає Боднар, історичні питання не повинні руйнувати партнерство між Києвом та Варшавою.

За його словами, Степан Бандера є однією з важливих постатей українського національно-визвольного руху, проте його діяльність, як і історія того періоду загалом, потребує всебічного та виваженого аналізу, а остаточні оцінки мають формуватися українським суспільством самостійно.

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