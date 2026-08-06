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Посол в Польше сделал громкое заявление о Бандере и членстве Украины в ЕС

Варшава и Киев должны решать исторические споры без политических ультиматумов, а главным приоритетом остается европейская интеграция

6 августа 2026, 14:30
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Кравцев Сергей

Украина самостоятельно определяет свою историческую память, и ни одна страна не вправе навязывать ей, каких национальных деятелей считать героями. Такое заявление сделал посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя дискуссии вокруг фигуры Степана Бандеры и украинско-польских исторических разногласий.

Посол в Польше сделал громкое заявление о Бандере и членстве Украины в ЕС

Василий Боднар. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, вопрос будущего Украины в Европейском Союзе не должен становиться заложником исторических споров. Он выразил уверенность, что Украина неизбежно станет членом ЕС, однако подчеркнул необходимость сосредоточиться на стратегических целях государства, а не превращать сложные страницы прошлого в инструмент политического давления.

Боднар отметил, что украинское общество продолжает собственную дискуссию относительно оценки исторических личностей и национально-освободительного движения. По его мнению, этот процесс должен происходить внутри страны без внешнего вмешательства.

Посол также обратил внимание, что отношения Киева и Варшавы нуждаются в продолжении совместной работы историков, проведении эксгумаций, сохранении памяти о жертвах с обеих сторон и профессиональном исследовании трагических событий прошлого. При этом он признал, что преступления совершались представителями разных сторон конфликта, поэтому оценка истории должна быть объективной и основанной на фактах.

Дипломат подчеркнул, что сегодня для Украины ключевым остается сохранение международной поддержки, необходимой как для противостояния российской агрессии, так и для будущего восстановления страны. Именно поэтому, считает Боднар, исторические вопросы не должны разрушать партнерство между Киевом и Варшавой.

По его словам, Степан Бандера является одной из важных фигур украинского национально-освободительного движения, однако его деятельность, как и история того периода в целом, требует всестороннего и взвешенного анализа, а окончательные оценки должны формироваться украинским обществом самостоятельно.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=om24dthcOTQ
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