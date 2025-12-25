«Попросив хлопців переказати вітання Трампу»: Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером

Президент Володимир Зеленський повідомив про "дуже добру" розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Глава держави подякував американській стороні "за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом".

"Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними", — написав Зеленський у соцмережах.

За словами президента під час розмови йшлося про "суттєві деталі роботи". Зеленський зазначив, що "є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру".

"Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", — зазначив президент.

У розмові також брали участь представники української переговорної групи Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило та Олександр Бевз.

"Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру. Попросив також хлопців переказати наше привітання для Президента Трампа та всієї родини Трампів з Різдвом. Дякую!" — наголосив президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський провів розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Глава держави подякував предстоятелю церкви за щире привітання для українців із Різдвом, "за підтримку нашого захисту життя, наших дипломатичних зусиль".