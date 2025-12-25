«Попросил ребят передать поздравление Трампу»: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером

Президент Владимир Зеленский сообщил о "очень хорошем" разговоре со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Глава государства поблагодарил американскую сторону "за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством".

"Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", — написал Зеленский в соцсетях.

По словам президента, во время разговора речь шла о "существенных деталях работы". Зеленский отметил, что "есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира".

"Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и обсужденные идеи будут полезны", — отметил президент.

В разговоре также участвовали представители украинской переговорной группы Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило и Александр Бевз.

"Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру. Попросил ребят передать наше поздравление для Президента Трампа и всей семьи Трампов с Рождеством. Спасибо!" – подчеркнул президент.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский провел разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Глава государства поблагодарил предстоятеля церкви за искреннее поздравление для украинцев с Рождеством, "за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий".