Політична рокіровка у Варшаві: Сейм обрав нового маршалка після гучного голосування

У Польщі відбулася одна з ключових політичних подій року — Сейм обрав нового маршалка. Після напруженого та емоційного голосування крісло спікера зайняв Влодзимеж Чежастий із політичної сили "Ліві".

Новий маршалок обраний після напруженого голосування

Голосування виявилося не просто формальністю: воно чітко показало, де пролягає лінія розколу між провладною коаліцією та правими опозиційними силами.

Про це повідомляє PAP.

За кандидатуру Чежастого проголосував блок партій "Громадянська коаліція", PSL, "Польща 2050" та "Ліві". Разом вони зібрали 236 голосів "за" — достатньо для того, щоб подолати абсолютну більшість у 224 мандати. Проти виступили депутати від PiS, "Конфедерації", групи "Разом" та менших правих угруповань.

Голосування не обійшлося без індивідуальних демаршів: кілька депутатів коаліційних фракцій утрималися або проголосували проти, демонструючи внутрішню напругу в таборі влади.

Попри окремі відступи, коаліції вдалося виконати своє політичне зобов'язання: обрати Чежастого на посаду маршалка згідно з попередніми домовленостями.

Чому Холовня залишив посаду

Попередній маршалок, Шимон Холовня, подав у відставку 13 листопада — це було зафіксовано в коаліційній угоді. Від самого початку було домовлено, що в другій половині каденції Сейму посаду займе представник "Лівих", тому ротація не стала несподіванкою, хоча й проходила в умовах політичного тиску та гострої боротьби між коаліцією та опозицією.

Чежастий тепер очолить нижню палату парламенту в момент, коли політична сцена Польщі переживає різку поляризацію, а парламентські баталії стають дедалі гострішими.

Аналітики прогнозують, що новий маршалок зіткнеться з непростими викликами — від підвищеної конфліктності до жорсткої критики з боку правих сил.

