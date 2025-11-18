Политическая рокировка в Варшаве: Сейм выбрал нового маршалка после громкого голосования

В Польше произошло одно из ключевых политических событий года – Сейм выбрал нового маршалка. После напряженного и эмоционального голосования кресло спикера занял Влодзимеж Чежастый из политической силы "Ливи".

Новый маршалок избран после напряженного голосования

Голосование оказалось не просто формальностью: оно ясно показало, где проходит линия раскола между провластной коалицией и правыми оппозиционными силами.

Об этом сообщает PAP.

За кандидатуру Чежастого проголосовали блок партий "Гражданская коалиция", PSL, "Польша 2050" и "Левые". Вместе они собрали 236 голосов за достаточно для того, чтобы преодолеть абсолютное большинство в 224 мандата. Против выступили депутаты от PiS, "Конфедерации", группы "Разом" и меньших правых группировок.

Голосование не обошлось без индивидуальных демаршей: несколько депутатов коалиционных фракций воздержались или проголосовали против, демонстрируя внутреннее напряжение в лагере власти.

Несмотря на отдельные отступления, коалиции удалось выполнить свое политическое обязательство: избрать Чежастого на должность маршалка по предварительным договоренностям.

Почему Холовня покинул пост

Предыдущий маршалок Шимон Холовня подал в отставку 13 ноября — это было зафиксировано в коалиционном соглашении. С самого начала было договорено, что во второй половине каденции Сейма должность займет представитель "Левых", поэтому ротация не стала неожиданностью, хотя и проходила в условиях политического давления и острой борьбы между коалицией и оппозицией.

Чежастый теперь возглавит нижнюю палату парламента в момент, когда политическая сцена Польши переживает резкую поляризацию, а парламентские баталии становятся все острее.

Аналитики прогнозируют, что новый маршалок столкнется с непростыми вызовами — от повышенной конфликтности до жесткой критики правых сил.

