Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что пик напряжения в отношениях с Польшей еще впереди. По его словам, к 11 июля, когда в Польше отмечают Национальный день памяти жертв Волынской трагедии, Варшава готовится к ряду "незрелых эскалационных шагов". Украина не будет принимать ультиматумов, подчеркнул он. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие именно шаги может сделать Польша.

Украина-Польша. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что, скорее всего, под "эскалационными шагами" могут подразумеваться жесткие политические заявления, символические решения парламента или государственных органов, новые требования по историческим вопросам или временное охлаждение политического диалога. Пока нет оснований ожидать серьезных экономических или военных последствий. В ближайшие дни риторика действительно станет более острой. Однако обе стороны хорошо осознают стратегическую важность сотрудничества в условиях войны. Именно поэтому после эмоционального пика существуют высокие шансы возвращения к переговорам. Польша остается одним из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и логистики, а Киев также не заинтересован в продолжительном конфликте.

Чат-бот Gemini предполагает, что пик дипломатического напряжения придется на период до 11 июля. Наиболее вероятными эскалационными шагами Варшавы могут стать официальные резолюции Сейма с жестким осуждением украинской исторической политики, а также внесение поправок в отчеты Европейского Союза с требованием учесть исторические споры в евроинтеграционном треке Украины. Кроме того, возможно временное замедление или блокирование отдельных логистических процессов на общей границе. Однако критической катастрофы в отношениях не произойдет, ведь оба государства слишком зависимы друг от друга в сфере безопасности. После эмоционального всплеска в июле неизбежно начнется период деэскалации и возвращения к прагматичному политическому диалогу и тихой дипломатии, поскольку общая угроза России заставляет Варшаву и Киев действовать рационально.

Чат-бот Deepseek отмечает, что, во-первых, это может быть официальная блокада или существенное замедление переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Польша имеет реальные рычаги влияния. Во-вторых, не исключены односторонние действия типа запрета въезда для украинских чиновников или усиления контроля на границе, что ударит по экономике и логистике военной помощи. В-третьих, эскалация может происходить на уровне публичных заявлений и дипломатических демаршей, которые еще больше разожгут эмоции в обоих обществах. Следует отметить, что все это происходит на фоне значительного сокращения военной помощи от Польши.

По мнению большинства чат-ботов, среди возможных шагов — жесткие заявления польских политиков, новые резолюции, ужесточение требований по исторической памяти или другие политические решения, рассчитанные прежде всего на внутреннюю аудиторию. В то же время, большинство оценок сходятся на том, что стратегическое партнерство Киева и Варшавы сохранится, а после периода эмоционального напряжения стороны, вероятнее всего, вернутся к прагматичному диалогу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, будут ли возвращаться массово украинцы из Польши.



